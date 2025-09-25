Aviso importante para los extranjeros: en medio de la tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos, la Asamblea Legislativa de California decidió salvaguardar a las comunidades inmigrantes frente a las redadas masivas y las tácticas agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con nuevas propuestas.

Esta vez, el estado lanzó tres nuevas leyes que están a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom, las cuales transformarán considerablemente las operaciones de los agentes federales, restringiendo su acceso a lugares sensibles de la zona, tales como escuelas, hospitales y espacios públicos. En esta nota, más detalles.

Revelan tres nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California

Vale precisar que este conjunto de normativas, conocido también como la "Ley contra la Policía Secreta", representa un esfuerzo sin precedentes para mitigar el temor y el impacto de las acciones federales en poblaciones vulnerables. A continuación, te revelamos más sobre estas leyes y el impacto en California y las autoridades migratorias federales:

Primera ley : prohíbe a los agentes federales y locales el uso de máscaras o cualquier cubierta facial que oculte su identidad durante el ejercicio de sus funciones, exceptuando casos de agentes encubiertos o situaciones médicas justificadas, como el uso de mascarillas N95.

Segunda ley : restringe el acceso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a escuelas y hospitales, permitiendo su entrada únicamente con una orden judicial válida. Además, se exige notificar a padres y personal educativo sobre cualquier inspección o intervención en estos espacios.

Tercera ley: protege la información personal de vendedores ambulantes y residentes, impidiendo que las agencias estatales y locales compartan datos confidenciales con ICE sin una orden judicial, enfocándose en la seguridad de los vendedores ambulantes.

Estas normativas, que todavía están a la espera de la firma de Gavin Newsom, transmiten un mensaje contundente de respaldo y resguardo a millones de inmigrantes ilegales y sus familias, quienes enfrentan el temor diario de ser detenidos de manera arbitraria. Se anticipa que estas disposiciones generen un ambiente de mayor confianza y de seguridad.

