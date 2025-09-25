0
La legislatura de California sorprendió con una nueva iniciativa para proteger a las comunidades inmigrantes de las duras redadas.

Melanni Miranda
Revelan tres nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California.
Revelan tres nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Aviso importante para los extranjeros: en medio de la tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos, la Asamblea Legislativa de California decidió salvaguardar a las comunidades inmigrantes frente a las redadas masivas y las tácticas agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con nuevas propuestas.

Esta vez, el estado lanzó tres nuevas leyes que están a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom, las cuales transformarán considerablemente las operaciones de los agentes federales, restringiendo su acceso a lugares sensibles de la zona, tales como escuelas, hospitales y espacios públicos. En esta nota, más detalles.

Revelan tres nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California

Vale precisar que este conjunto de normativas, conocido también como la "Ley contra la Policía Secreta", representa un esfuerzo sin precedentes para mitigar el temor y el impacto de las acciones federales en poblaciones vulnerables. A continuación, te revelamos más sobre estas leyes y el impacto en California y las autoridades migratorias federales:

ICE.

Nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California.

  • Primera ley: prohíbe a los agentes federales y locales el uso de máscaras o cualquier cubierta facial que oculte su identidad durante el ejercicio de sus funciones, exceptuando casos de agentes encubiertos o situaciones médicas justificadas, como el uso de mascarillas N95.
  • Segunda ley: restringe el acceso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a escuelas y hospitales, permitiendo su entrada únicamente con una orden judicial válida. Además, se exige notificar a padres y personal educativo sobre cualquier inspección o intervención en estos espacios.
  • Tercera ley: protege la información personal de vendedores ambulantes y residentes, impidiendo que las agencias estatales y locales compartan datos confidenciales con ICE sin una orden judicial, enfocándose en la seguridad de los vendedores ambulantes.

Estas normativas, que todavía están a la espera de la firma de Gavin Newsom, transmiten un mensaje contundente de respaldo y resguardo a millones de inmigrantes ilegales y sus familias, quienes enfrentan el temor diario de ser detenidos de manera arbitraria. Se anticipa que estas disposiciones generen un ambiente de mayor confianza y de seguridad.

Recomendaciones importantes para la comunidad inmigrante en EE. UU.

  • Es fundamental estar al tanto de los derechos y las nuevas normativas que surgen en la sociedad.
  • La participación en redes de apoyo comunitario resulta esencial para fortalecer la defensa de los derechos individuales.
  • Es recomendable consultar con organizaciones y abogados especializados que puedan ofrecer asesoría adecuada.
  • Denunciar cualquier abuso y mantener la documentación personal en orden son pasos cruciales para garantizar la protección de los derechos.
  • Fomentar la integración y el diálogo con las autoridades, siempre dentro de un marco legal, contribuye a construir una comunidad más justa y equitativa.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

