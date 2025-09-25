- Hoy:
- Partidos de hoy
- U Chile vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Barcelona
- São Paulo vs LDU
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: revelan tres nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE en California
La legislatura de California sorprendió con una nueva iniciativa para proteger a las comunidades inmigrantes de las duras redadas.
Aviso importante para los extranjeros: en medio de la tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos, la Asamblea Legislativa de California decidió salvaguardar a las comunidades inmigrantes frente a las redadas masivas y las tácticas agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con nuevas propuestas.
Esta vez, el estado lanzó tres nuevas leyes que están a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom, las cuales transformarán considerablemente las operaciones de los agentes federales, restringiendo su acceso a lugares sensibles de la zona, tales como escuelas, hospitales y espacios públicos. En esta nota, más detalles.
PUEDES VER: Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
Revelan tres nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California
Vale precisar que este conjunto de normativas, conocido también como la "Ley contra la Policía Secreta", representa un esfuerzo sin precedentes para mitigar el temor y el impacto de las acciones federales en poblaciones vulnerables. A continuación, te revelamos más sobre estas leyes y el impacto en California y las autoridades migratorias federales:
Nuevas leyes que prohibirían las redadas de ICE a inmigrantes en California.
- Primera ley: prohíbe a los agentes federales y locales el uso de máscaras o cualquier cubierta facial que oculte su identidad durante el ejercicio de sus funciones, exceptuando casos de agentes encubiertos o situaciones médicas justificadas, como el uso de mascarillas N95.
- Segunda ley: restringe el acceso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a escuelas y hospitales, permitiendo su entrada únicamente con una orden judicial válida. Además, se exige notificar a padres y personal educativo sobre cualquier inspección o intervención en estos espacios.
- Tercera ley: protege la información personal de vendedores ambulantes y residentes, impidiendo que las agencias estatales y locales compartan datos confidenciales con ICE sin una orden judicial, enfocándose en la seguridad de los vendedores ambulantes.
Estas normativas, que todavía están a la espera de la firma de Gavin Newsom, transmiten un mensaje contundente de respaldo y resguardo a millones de inmigrantes ilegales y sus familias, quienes enfrentan el temor diario de ser detenidos de manera arbitraria. Se anticipa que estas disposiciones generen un ambiente de mayor confianza y de seguridad.
Recomendaciones importantes para la comunidad inmigrante en EE. UU.
- Es fundamental estar al tanto de los derechos y las nuevas normativas que surgen en la sociedad.
- La participación en redes de apoyo comunitario resulta esencial para fortalecer la defensa de los derechos individuales.
- Es recomendable consultar con organizaciones y abogados especializados que puedan ofrecer asesoría adecuada.
- Denunciar cualquier abuso y mantener la documentación personal en orden son pasos cruciales para garantizar la protección de los derechos.
- Fomentar la integración y el diálogo con las autoridades, siempre dentro de un marco legal, contribuye a construir una comunidad más justa y equitativa.
- 1
La PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: revelan el nuevo y complicado requisito CLAVE para obtener la ciudadanía 2025
- 2
Atención, inmigrantes latinos indocumentados en EE. UU.: esta GUÍA te servirá para enfrentar las redadas 2025 y no salir perjudicado
- 3
La mejor noticia para inmigrantes en EE. UU.: proyecto de ley crearía nueva VISA para este grupo y estos serían sus beneficios
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50