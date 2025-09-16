Pánico en Walmart: reportan que hombre de 68 años en Palm Coast persigue a menores en la tienda con cuchillo fileteador

Un incidente alarmante ocurrió la noche del 13 de septiembre en el Walmart ubicado en 174 Cypress Point Parkway, Palm Coast, cuando Thomas Edward Ohl, un hombre de 68 años, tomó un cuchillo fileteador del pasillo de pesca y comenzó a amenazar a varios menores, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler en Estados Unidos.

Hombre de 68 años atacó a menores en Walmart con cuchillo fileteador

Según lo que Ohl declaró bajo juramento, dijo que los tres menores lo golpearon con los codos y se burlaron de la cánula que lleva en la garganta, la cual usa para poder hablar después de haberse hecho una traqueotomía. Eso lo hizo enojar y reaccionó de manera agresiva. Testigos dijeron que Ohl empujó su carrito de compras contra uno de los chicos y, tras amenazarlos con hacerles daño, empezó a perseguirlos dentro del Walmart.

Uno de los menores logró grabar un video en el que se ve claramente a Ohl con un cuchillo fileteador de 6 pulgadas, modelo Danco Flex con mango blanco, desenfundado y corriendo tras ellos por los pasillos de la tienda. En las imágenes, Ohl aparece visiblemente agitado mientras saca el cuchillo de su empaque y se dirige hacia la sección de artículos para el hogar, siguiendo a los adolescentes.

Acusaciones contra Thomas Edward Ohl por agresión con arma mortal

Thomas Edward Ohl fue acusado formalmente de:

Dos cargos de agresión agravada.

Uso de un arma letal sin intención de matar.

Dos cargos de abuso infantil sin causar daños graves.

Estas acusaciones se basan en las amenazas dirigidas a los dos menores que estaban presentes en la tienda durante el incidente. Aunque el amigo de 18 años de los menores también estuvo presente, se negó a presentar cargos o a firmar documentos legales relacionados.

Thomas Edward Ohl, de 68 años, fue arrestado anoche.

Esa misma noche, Ohl fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Flagler. Al día siguiente, logró salir tras pagar una fianza de 30,000 dólares. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso, revisando cuidadosamente los hechos para determinar las posibles implicaciones legales que enfrentará.