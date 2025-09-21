Inmigrante latino logró salir de un centro de detención en Arizona gracias a esta medida

Un inmigrante latino logró salir de un centro de detención en Arizona después de que se implementara una medida que permite a ciertos detenidos ser liberados mientras enfrentan su proceso legal. Esta acción, que ha generado debate, busca aliviar la sobrepoblación en los centros de detención y brindarles una segunda oportunidad a quienes no representan un peligro para la comunidad.

Inmigrante hispano logró salir de un centro de detención en Arizona gracias a esta medida

De acuerdo con Univision Noticias, Ángel Palacios, un inmigrante mexicano que se gana la vida vendiendo frutas en Los Ángeles, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza durante un evento organizado por el gobernador Gavin Newsom. Después de pasar varios días en un centro de detención en Arizona, consiguió ser liberado bajo fianza y con un grillete de monitoreo. A su salida, su familia lo recibió entre globos y celebraciones, mostrando su alegría por su regreso.

Es así que la detención de Ángel Palacios generó una gran preocupación en su comunidad, que lo describió como una persona trabajadora y amable. Su liberación, aunque un alivio, refleja las complejidades del sistema migratorio y las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos.

"Me tocó la puerta un agente de la Patrulla y me preguntó por mi estatus migratorio (…) y por ese choque de fuerzas, yo quedé en medio", dijo Palacios. Asimismo, recalcó que entró con visa a Estados Unidos; sin embargo, se quedó en el país a pesar de que su documento migratorio expiró. Por otro lado, contó que en un centro de detención meten a varias personas en cuartos pequeños y que cada minuto ahí es un tiempo muy difícil, una eternidad.

¿Cómo solicitar un abogado de inmigración en EE. UU.?

Para encontrar un abogado de inmigración en EE. UU., puedes obtener referencias de organizaciones sin fines de lucro como la American Immigration Lawyers Association (AILA) o sitios web dedicados. También es útil preguntar en tu comunidad local o buscar en línea abogados con experiencia en asuntos migratorios.