Recientemente, Walmart, una popular cadena de supermercados en Estados Unidos, decidió anunciar el sorpresivo cierre de todas sus sucursales antes de que se termine este 2025. Sin duda, la decisión tendrá un impacto a nivel nacional, pues obligará a los consumidores a buscar alternativas en otros establecimientos.

Esta vez, se confirmó que, más de 4.000 tiendas de la empresa, cerrarán sus puertas entre noviembre y diciembre, como parte de una nueva estrategia implementada en los últimos meses para reestructurar la empresa y promover los valores de la familia de los trabajadores. Esta medida busca adaptarse a las condiciones del mercado y mejorar sus operaciones. AQUÍ los detalles.

¿Walmart no va más? Confirman el cierre de más de 4,000 sucursales en esta fecha en EE. UU.

'El Cronista' y otros medios internacionales revelaron que, esta reconocida cadena internacional, cerrará de manera notoria diversas sucursales, esto previo a que finalice el año. La radical decisión responde a una normativa implementada por las autoridades con el objetivo de promover los valores familiares entre sus empleados y mejorar la reestructura de la compañía.

Confirman el cierre de más de 4,000 sucursales Walmart en esta fecha en EE. UU.

Asimismo, se confirmó que los cierres en las tiendas se llevarán a cabo durante el Día de Acción de Gracias, el próximo 27 de noviembre, y en Navidad, el 25 de diciembre.

Pese a que Walmart, tradicionalmente no se adapta a los feriados, este nuevo anuncio busca fomentar los valores tradicionales estadounidenses y facilitar que sus trabajadores puedan disfrutar de momentos con sus seres queridos en las importantes fechas.

Ante el cierre de las 4,000 sucursales en todo Estados Unidos, los clientes tendrán que buscar otras opciones durante los días festivos en mención.

