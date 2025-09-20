0
La PEOR noticia para Trump: este país LATINO eliminará la moneda estadounidense y complica la situación al gobierno

La desdolarización podría traer graves repercusiones en el equilibrio económico mundial y una disminución de poder de EE. UU.

Melanni Miranda
Conocido país latino eliminará la moneda estadounidense y complica situación al gobierno. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
¿Nueva tensión global? Recientemente, un popular país latino ha decidido empezar con el proceso de "desdolarización", buscando poner fin al uso del dólar en sus transacciones internacionales para fortalecer su propia moneda, el peso.

Esta sorpresiva medida no solo podría desafiar al presidente Donald Trump, sino que también ocasionaría repercusiones significativas en la economía mundial. Junto a esta nación que busca erradicar la moneda estadounidense, otras 11 han adoptado medidas similares en los últimos meses, perteneciendo todas a la Comunidad de Estados Independientes (CEI). AQUÍ los detalles.

Este país latino eliminará la moneda estadounidense y resaltará su moneda nacional

'El Cronista' y otros medios internacionales informaron sobre la radical medida que tomó el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, quien impactó al presentar un conjunto de medidas destinadas a fomentar la confianza en el peso uruguayo.

EE. UU.

Entre las acciones propuestas se encuentran: mayores requisitos de capital para los bancos que ofrezcan préstamos en dólares a empresas que no participan en el comercio exterior, la eliminación de incentivos fiscales para inversiones en el extranjero y las cuentas en pesos con rendimientos competitivos.

En dicho sentido, también se está considerando la posibilidad de que los clientes que abran cuentas en dólares firmen un consentimiento que reconozca los riesgos de perder poder adquisitivo en comparación con la moneda local. Y es que, tal como confirmó el BCU, estas medidas buscan restablecer al peso como la principal referencia en precios y ahorros en el sistema financiero.

¿La desdolarización complicaría situación al gobierno de Trump y más?

Ante este cambio, el Instituto Nacional de Estadística reportó que, la inflación de agosto 2025, se llevó a cabo en 4,2 %, dentro del rango objetivo establecido por el BCU (3 %-6 %), lo que evidenció más de dos años de estabilidad. El gobierno uruguayo, por su parte, considera que es un momento adecuado para fortalecer el uso de la moneda nacional.

En tanto, el propio Banco Central aseguró que Uruguay mantiene uno de los niveles más altos de depósitos en dólares de la región, alcanzando cerca del 70 % del total del sistema bancario. Las autoridades consideran que, si se avanza en la desdolarización, se disminuiría las vulnerabilidades externas del país y a reforzar la soberanía monetaria ante las fluctuaciones del dólar, que podría dar todo lo contrario para EE. UU.

