- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- UTC vs Universitario
- Real Madrid vs Espanyol
- Tucumán vs River
- Manchester United vs Chelsea
- Al Nassr vs Al Riyadh
- Retiro AFP
Atención, extranjeros en EE. UU.: exigirán depósito de hasta US$15.000 a estos ciudadanos que soliciten visas por fuerte razón
Gobierno de EE. UU. anunció que, un grupo de ciudadanos, deberá realizar un depósito a la hora de solicitar la visa. ¿Por qué?
Ya es oficial: Recientemente, la administración de Donald Trump ha anunciado que, un grupo de solicitantes de visas de no inmigrante, deberán abonar un depósito que podría alcanzar hasta US$15.000.
Esta sorpresiva medida es parte de un programa piloto que se viene implementado en el contexto de las cuestionadas políticas migratorias en EE. UU., que incluyen requisitos más severos para quienes buscan obtener visados y establecerse en el país. AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan lamentable tiroteo al interior de tienda y policía revela posibilidad de heridos
Exigirán depósito de hasta US$15.000 a estos ciudadanos que soliciten visas en EE. UU.
Esta normativa, que tendrá una duración, por el momento, de 12 meses, y que fue publicada el 16 de septiembre 2025 en el Registro Federal, viene generando gran impacto en los individuos provenientes de naciones con altas tasas de permanencia ilegal y con deficiencias en sus controles internos de seguridad, tal como lo confirmó el Departamento de Estado en EE. UU.
EE. UU.: exigirán depósito de hasta US$15.000 a estos ciudadanos que soliciten visas por fuerte razón.
Se conoció que esta nueva orden aplicará a ciudadanos de países que ofrezcan programas de ciudadanía por inversión sin exigir requisitos de residencia previa.
Según informó CNN y otros medios, los funcionarios consulares podrán solicitar a ciertos solicitantes de visa B-1/B-2, que corresponde a visitantes temporales por negocios o turismo, el depósito de una fianza como condición para la aprobación del visado. Con ello, se busca disuadir a los solicitantes de quedarse de manera ilegal en el país una vez que su permiso de estadía haya caducado.
En tanto, es bueno resaltar que el monto exacto del depósito será establecido por el funcionario consular, considerando las circunstancias particulares de cada solicitante. Este importe no podrá ser inferior a 5.000 dólares, salvo que se otorgue una exención y podría llegar hasta US$15.000.
¿Desde cuándo estará vigente y qué países se verán afectados?
Se confirmó que el programa piloto empezó a regir desde el 20 de agosto 2025, 15 días después que se llevó a cabo la publicación oficial del aviso en el Registro Federal.
Asimismo, se reveló que los países que se verán afectados por el nuevo requisito de depósito serán anunciados en el sitio web oficial del Departamento de Estado (www.travel.state.gov) al menos 15 días antes de su implementación. Según el comunicado, esta lista podrá ser actualizada de forma continua a lo largo del programa. No figuran países pertenecientes al Programa de Exención de Visa.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50