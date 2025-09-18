- Hoy:
Gobierno de Trump ofrece viviendas a precios de remate en EE. UU. y solo se necesita estos requisitos para ser elegible
El Gobierno de EE. UU. puso en marcha un programa que permitirá a miles de ciudadanos estadounidenses adquirir su propia vivienda.
Recientemente, la administración de Donald Trump sorprendió a las familias estadounidenses al anunciar una iniciativa destinada a facilitar la adquisición de viviendas para miles de ciudadanos, esto en medio de las drásticas políticas implementadas por el republicano en la expulsión de inmigrantes. ¿De qué se trata y a quiénes beneficia? ¿Dónde conseguir viviendas a precios de remate?
PUEDES VER: Trump confirma que EE. UU. destruyó tres barcos de Venezuela y lanza advertencia a Maduro: "Dejen de enviar drogas"
Trump ofrece viviendas a precios de remate en EE. UU. con estos requisitos
Mediante el programa conocido como "El buen vecino" o "Good Neighbor Next Door" en inglés, se busca incrementar la tasa de propiedad en comunidades de bajos ingresos a través de préstamos y asistencia hipotecaria en el país americano.
Cabe precisar que las personas que cumplan con ciertos requisitos podrán beneficiarse con este apoyo y obtener descuentos de hasta el 50% en la compra de su vivienda, tal como confirmó la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA), lo que les permitirá dejar de lado el alquiler y sus altos costos para vivir de manera estable en diferentes estados de la nación.
Trump sorprende al ofrecer viviendas a precios de remate en EE. UU. con estos requisitos. AQUÍ los detalles.
"El Buen Vecino" resalta, a comparación de otras, por enfocarse en un grupo específico de trabajadores que buscan acceder a viviendas. Los seleccionados que participarán en esta ayuda, deberán comprometerse a habitar el lugar durante un mínimo de tres años, cumplir con ciertos puntos y adquirir propiedades listadas en el Servicio de Listado Múltiple (MLS).
Para ser elegibles, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos que te mencionamos, a continuación:
- Contar con un empleo a tiempo completo en una profesión que califique.
- Adquirir una vivienda en una zona de revitalización.
- Presentar su oferta de compra a través de un agente autorizado.
- Utilizar la propiedad como residencia principal.
- No haber sido propietarios de otra vivienda en el último año.
¿Qué propiedades puedes acceder con este programa y cuáles son sus financiamientos?
Por otro lado, es bueno saber que las propiedades que se consideren para este programa tendrán que cumplir con una serie de requisitos específicos:
- Ser viviendas unifamiliares y estar ubicadas en áreas donde se registran bajos niveles de propiedad y de ingresos.
- Estas casas deben estar incluidas en la lista oficial de viviendas disponibles en el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
En tanto, el programa brinda la oportunidad de combinar diferentes opciones de financiamiento, lo que incluye hipotecas de la Administración Federal de Vivienda (FHA), préstamos convencionales y hasta asistencia para el pago inicial. ¡No puedes perderte estos beneficios en EE. UU.!
