Esta es la fuerte advertencia que envió CBP a los inmigrantes para que eviten ser sancionados por esta razón en EE. UU.: "No caiga"
El CPB dejó un fuerte mensaje para que este grupo de extranjero evite ser sancionado en Estados Unidos. ¿Problemas legales?
Anualmente, una gran cantidad de productos internacionales atraviesan las fronteras hacia Estados Unidos. Ante esta acción cotidiana, el Servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha decidido compartir una fuerte advertencia para los transportistas, incluso, difundió las precauciones que se deben tomar en cuenta para evitar futuras y posibles sanciones.
La advertencia que envió CBP a los inmigrantes para que eviten ser sancionados en EE. UU.
'El Tiempo' difundió el reciente pronunciamiento de CBP, que usó su cuenta 'X' para dejar un consejo claro: "Los importadores son responsables de garantizar que sus productos cumplan con las normas del país de origen. Declaraciones falsas implican multas severas. No caigan en la trampa del transbordo ilegal".
La advertencia que envió CBP a los inmigrantes para que eviten ser sancionados en Estados Unidos.
Este sorpresivo aviso se ha llevado a cabo en un contexto de creciente preocupación por el cumplimiento de las regulaciones aduaneras, especialmente tras un trágico incidente en un parque de diversiones en el país americano, el cual ha conmocionado a la población. Por ello, la entidad decidió dejar ciertas recomendaciones para evitar complicaciones:
- CBP pidió a los importadores familiarizarse con sus políticas antes de realizar movimientos de mercancías.
- Si bien, no se requiere una licencia específica para importar, otros organismos pueden solicitarla según el tipo de producto.
- Al completar los formularios de entrada, es importante brindar un número de registro, que puede ser el de la empresa ante el IRS, el número de seguro social o uno que se puede solicitar directamente a CBP mediante el formulario 5106.
- Para aquellos que se sientan abrumados por el proceso, se sugiere acudir a un agente aduanal autorizado.
- También es bueno recordar que, como importador, la responsabilidad final ante las autoridades recae en usted.
¿Cuál es la manera correcta para ingresar productos al país de Donald Trump?
Según CBP, todos los productos importados a la nación americana tienen que llevar una etiqueta clara y en inglés que indique el país de fabricación o producción.
Esta ley no solo es por la etiquetación en el país de origen, sino que se deben tomar en cuenta los lineamientos específicos establecidos por las autoridades aduaneras estadounidenses. Asimismo, algunos artículos, tales como la ropa, deben tener una información adicional; como por ejemplo, detallar el tipo de tela utilizada y las instrucciones en otros.
