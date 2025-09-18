Hogares afectados: recientemente, en EE. UU., se dio inicio a la mayor reducción del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que impactará en millones de estadounidenses que adquieren alimentos en el país. Este programa, que nació en 1939, se consolidó como permanente con la Ley de Cupones para Alimentos de 1964 y actualmente, beneficia a más de 40 millones de personas.

Ahora, con las nuevas leyes de la Administración Trump y los cambios normativos que comenzaron el 1 de septiembre, se estima, según las datas de estudio del Urba e información de 'El País' que, aproximadamente, dos millones de individuos perderán sus prestaciones mensualmente durante la próxima década. Las familias elegibles perderían entre 72 y 231 dólares en ayudas mensuales.

Beneficiarios de SNAP perderán ayudas para comprar alimentos y enfrentarán tensa situación

Estos medios revelaron que la preocupante reducción en el programa de SNAP se ha llevado a cabo en un contexto de constantes presiones sobre los precios de los alimentos en la nación americana. Factores como los aranceles, el aumento de los costos de transporte y las interrupciones en la cadena de suministro han contribuido a la inestabilidad de los precios y su efecto negativo en las familias.

Entre las modificaciones implementadas en SNAP que más resaltan, a partir de este mes de septiembre, se encuentran la reducción de los montos de ayuda, pero también en los requisitos laborales más rigurosos. Y es que, a partir de hoy, los adultos mayores de 55 años sin hijos tendrán que demostrar que trabajan o realizan labores de voluntariado al menos 20 horas semanales.

Asimismo, los veteranos y adultos de hasta 64 años estarán sujetos a estas mismas condiciones a finales de este 2025. En tanto, los que no logren cumplir con estos nuevos requisitos solo podrán acceder a tres meses de beneficios cada tres años.

En Pensilvania, se estima que decenas de miles de residentes podrían verse afectados por estas normas, ya sea por no cumplir con los requisitos establecidos o por complicaciones relacionadas con el papeleo. En tanto, los inmigrantes, incluidos algunos refugiados, han perdido su derecho a recibir estas prestaciones, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de estos grupos.

SNAP: Impacto de los recortes y los complicados requisitos para las familias elegibles

Se ha anticipado que, estos recortes en el gasto en EE. UU., afectarán considerablemente el comportamiento de los consumidores en el sector alimentario. Walmart, que domina el mercado del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), seguidas por Kroger, Costco, Amazon y Sam’s Club podrían atraer un mayor número de clientes a medida que los hogares busquen alternativas más asequibles.

Además, se informó que muchas familias podrían reducir la cantidad de productos adquiridos. No obstante, no se espera una disminución en la demanda general de combustibles, pero sí es probable que los consumidores prioricen el valor y el volumen, optando por trasladarse de tiendas minoristas de gama alta o mercados de agricultores.