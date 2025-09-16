Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decidió llevar a cabo un análisis exhaustivo de varios contenedores de transporte internacional, donde reportó un insólito hecho: el hallazgo de alimentos con niveles anómalos de cesio-137, un isótopo radiactivo.

Ante esta impensada situación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tomó la decisión de retirar del mercado ciertos productos que podrían representar un gran riesgo para los consumidores.

CBP toma decisión tras descubrir elemento tóxico en alimentos que ingresaban a EE. UU.

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que, la FDA, emitió una alerta de seguridad alimentaria relacionada con ciertos productos de camarón congelado, instando al público a abstenerse de consumir, vender o servir estos productos importados, esto luego de la revisión que realizó CBP a unos contenedores internacionales.

CBP toma decisión tras descubrir elemento tóxico en alimentos que ingresaban a EE. UU.

Según la agencia, si bien, el nivel de Cs-137 detectado no representa un riesgo inmediato para la salud de los consumidores, la exposición prolongada a esta radiación de bajo nivel podría acarrear efectos adversos, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades graves debido al daño en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células.

En tanto, es importante conocer que, la presunta contaminación por s-137 en PT. Bahari Makmur Sejati, se atribuye a un accidente fuera de su control. Asimismo, se informó que, mientras se resuelven las circunstancias que llevaron a esta situación, la FDA ha incluido a la compañía en la Alerta de Importación 99-51, con el fin de prevenir la entrada de productos de camarón contaminados al mercado estadounidense.

¿Qué es Cs-137 y cuáles son sus consecuencias en la comunidad?

Por otro lado, se compartió el comunicado de prensa oficial de CPB, donde se informó que el Cs-137 es un radioisótopo del cesio, el cual se da como parte de las reacciones nucleares y se puede usar básicamente en las aplicaciones industriales, médicas y de investigación.

En tanto, revelaron que el isótopo se encuentra presente en el ambiente, ya sea el suelo, aire y alimentos, pero que, si uno lo ingiere, puede representar ciertos riesgos para la salud.