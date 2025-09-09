Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decidió anunciar públicamente el cierre inesperado de un cruce fronterizo en Texas en este mes de septiembre. La radical decisión ha ocasionado mucha inquietud entre los viajeros y comerciantes que utilizan esta concurrida vía. En esta nota, te revelamos todo lo que debes tomar en cuenta para estas fechas.

CBP anuncia el cierre inesperado de este cruce fronterizo por fuerte razón en EE. UU.

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron sobre la reciente actualización que compartió CBP. Y es que, la agencia federal, en un comunicado informó que se interrumpirá, de manera temporal, el tráfico vehicular en el Puente Juárez-Lincoln durante la Ceremonia de Conmemoración del 24º Aniversario en memoria de las víctimas del ataque del 11 de septiembre.

Tal como se reveló en su sitio web y en la prensa, el evento comenzará a las 6:45 a. m. y se reanudará el tránsito en esta área a las 8:00 a. m.

Cabe precisar que, como alternativa, las autoridades estadounidenses señalaron que el Puente Colombia-Solidaridad estará disponible a partir de las 6:00 a. m. del 11 de septiembre, permitiendo así que los automovilistas puedan circular.

En tanto, se recomendó a los conductores que consulten los tiempos de espera en la frontera mediante la aplicación BWT, la cual se actualiza cada hora para facilitar la elección del puente más conveniente, esto frente a las dificultades que podría haber.

¿Qué cambios hubo en la frontera tras el "11 de noviembre" en el país de Trump?

Por otro lado, luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la frontera de Texas con México, así como la frontera sur de Estados Unidos, vivieron diferentes cambios en relación con los temas seguridad, control migratorio y comercio.

El medio Univisión resaltó los siguientes cambios en la zona: mayor militarización y seguridad, reorganización institucional y mejora en la infraestructura fronteriza, tales como la construcción de vallas y barreras físicas en sitios estratégicos.