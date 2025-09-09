- Hoy:
Alerta, inmigrantes: pareja hispana se autodeportó antes de su cita con ICE y ahora enfrenta un desafío para salir de EE. UU.
Una pareja venezolana que llegó a EE. UU. usando la app CBP One decidió regresar voluntariamente a Venezuela para evitar ser detenida en una cita con ICE.
Debido a las frecuentes redadas que realiza el ICE en distintas ciudades de Estados Unidos, muchas personas inmigrantes están optando por regresar por su propia voluntad a sus países de origen. Esto está vinculado con un programa llamado 'Proyecto Regreso a Casa', que fue impulsado durante la administración de Trump y es gestionado por el USCIS. Sin embargo, para algunas personas, completar todo el proceso no es tan fácil como parece.
PUEDES VER: Ya es oficial para el TPS de Venezuela 2021: EE. UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" al llegar noviembre
Pareja hispana se autodeportó y ahora enfrenta desafíos para salir de Estados Unidos
María y Pedro, una pareja venezolana radicada en Los Ángeles, decidieron autodeportarse a pesar de tener una audiencia migratoria próxima en septiembre, con el fin de evitar la detención. Sin embargo, carecen de pasaportes y documentos oficiales, requisito indispensable para regresar a Venezuela.
Al no existir representación diplomática venezolana en Estados Unidos, se les sugirió buscar ayuda en la embajada de México, donde fueron desalentados.
La pareja expresa su frustración y temor ante la posibilidad de ser detenidos en Estados Unidos, y clama por una solución que les permita regresar a Venezuela sin mayores complicaciones. Su caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan miles de inmigrantes atrapados entre la legislación estadounidense y la falta de apoyo consular.
Estrategia migratoria de Trump intensificó las deportaciones masivas en EE. UU.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, implementó una política migratoria más dura, con deportaciones masivas que superan en cantidad y alcance a las anteriores. ICE y otras agencias federales incrementaron las detenciones, no solo de personas con antecedentes criminales, sino también de inmigrantes indocumentados sin historial delictivo.
Las operaciones de ICE no se limitan a la frontera o a zonas rurales; también se llevan a cabo en calles, estacionamientos de tiendas, restaurantes e incluso en tribunales de inmigración. Esta situación genera temor entre los inmigrantes, quienes prefieren evitar las citas judiciales y optan por regresar a sus países, aunque el proceso no siempre sea sencillo.
