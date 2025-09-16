El presidente Donald Trump sorprendió a la prensa al asegurar que las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron a tres embarcaciones que, según sus propias declaraciones, estaban vinculadas en el transporte de drogas desde Venezuela. Pese a que solo se había confirmado la intervención en dos de estas naves, el republicano dejó en claro la drástica medida de su equipo frente al narcotráfico.

Trump confirma ataque de EE. UU. a barcos de Venezuela y deja advertencia a Maduro

Como se recuerda, el 2 de septiembre, un barco, aparentemente relacionado con el 'Tren de Aragua', fue atacado por el país americano, lo que provocó la muerte de 11 personas. En aquel momento, Trump comunicó a través de su red social Truth Social un segundo ataque dirigido a supuestos "narcoterroristas", el cual, según las autoridades, dejó otros tres decesos.

No obstante, en unas declaraciones de este 16 de septiembre, el mandatario señaló lo siguiente, esto frente a la Casa Blanca: "Liquidamos tres barcos, en realidad, no dos. Pero ustedes vieron dos". Al respecto, CNN pidió más información sobre la revelación del tercer barco involucrado, pero no se brindó más detalles.

Cabe añadir que, en un video compartido en su cuenta de Truth Social el 15 de septiembre de 2025, Trump había ordenado un ataque militar contra una embarcación que, según él, transportaba narcóticos desde Venezuela. Ahora, frente a los nuevos datos, el presidente estadounidense dejó una advertencia a Maduro, presidente de Venezuela.

"Bueno, yo diría esto: de inmediato, dejen de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", expresó, para luego señalar que la cantidad de barcos en el agua es escasa, lo que le resulta sorprendente, incluso mencionando la ausencia de embarcaciones de pesca.

Maduro y su pronunciamiento sobre la tensión con Estados Unidos

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes, previo a lo expuesto por Trump, que las relaciones entre el país latino y Estados Unidos se encuentran "deshechas", esto en medio de un contexto de creciente tensión en la región debido al despliegue de fuerzas navales estadounidenses.

En la conferencia de prensa en Caracas, Maduro acotó. "Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el Gobierno de EE. UU. existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy, puedo anunciar que las comunicaciones están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje".