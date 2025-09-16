Inmigrantes temen a ICE: aparecen volantes instando a residentes a denunciar a indocumentados

Varios vecinos de una comunidad en Estados Unidos manifestaron su molestia luego de descubrir volantes colocados en postes públicos que alentaban a reportar a inmigrantes indocumentados a las autoridades de seguridad nacional. Los afiches, impresos en hojas comunes, contenían mensajes que, según los residentes, incitan al racismo y la discriminación, además de promover la denuncia de personas que no tienen un estatus migratorio legal.

Además del llamado a reportar a inmigrantes, los volantes incluyen una dirección de correo electrónico y un número de teléfono que, aparentemente, estarían vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El mensaje asegura que este tipo de denuncias forma "parte de la ley", lo que ha provocado aún mayor preocupación entre los miembros de la comunidad.

Defensores de inmigrantes dudan de la legitimidad de los volantes

Nonie Reyes, activista defensora de los derechos de los inmigrantes, ha reaccionado ante la situación mediante la distribución de materiales informativos bajo el lema "Conozca sus derechos", especialmente dirigidos a personas indocumentadas.

Reyes considera que los volantes no provienen directamente del gobierno federal, a pesar de contener datos de contacto oficiales. "Esto parece una impresión sacada de una página de Facebook. Aunque tenga el correo y el número de ICE, no creo que sea algo emitido por el gobierno", explicó.

Autoridades aún no han confirmado la autenticidad de los anuncios

Hasta el momento, no se ha confirmado si los mensajes fueron elaborados o distribuidos por una agencia oficial, lo que ha generado un clima de tensión entre los residentes, especialmente en comunidades con alta presencia de inmigrantes; los habitantes rechazan los mensajes discriminatorios.

Janice Mendoza, una residente local, expresó su rechazo hacia los anuncios, calificándolos como ofensivos. "Nadie aquí es ilegal, solo venimos a trabajar. No entiendo por qué están poniendo letreros que promueven reportar a indocumentados", señaló Mendoza con evidente molestia.