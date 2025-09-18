Atención, extranjeros: recientemente, el gobierno de Estados Unidos, ha decidido suspender la emisión de nuevas Green Cards a través del programa de inversión EB-5 hasta el cierre del año fiscal 2025, esto luego de confirmarse que se alcanzó el límite de visas establecido por la legislación vigente.

La sorpresiva medida ha ocasionado gran impacto entre los inversionistas extranjeros y sus familias, pues muchos inmigrantes buscan obtener la residencia permanente mediante este programa. El Departamento de Estado y la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la prensa internacional compartió más información al respecto. ¿Cuándo se reanudará las solicitudes?

EE. UU. anuncia la paralización temporal de solicitudes de Green Card: ¿hasta cuándo?

El Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) confirmó que el cupo de visas EB-5 en la categoría unreserved se agotó en inicios de este mes septiembre, mucho antes de finalizar el ciclo fiscal actual. Mediante información de "Visa Bulletin", se anunció que las embajadas y consulados ya no aceptarán más solicitudes hasta el inicio del próximo ciclo, el cual está programado para el 1 de octubre de 2025.

Cabe mencionar que esta decisión se debe a la elevada demanda y a la rigurosa aplicación de los límites establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Este programa EB-5, instaurado por el Congreso en 1990, permite a ciudadanos extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de realizar una inversión y generar empleos en el país americano, y por ello es tan solicitado.

Ahora, se conoció que la suspensión de la emisión de nuevas Green Cards EB-5 se llevó a cabo tras el agotamiento del cupo anual asignado a este tipo de visa de inversión. Por su parte, DOS indicó en su boletín del mes que la demanda superó el límite global, que corresponde al 7,1% del total de visas de empleo para el año fiscal, de las cuales el 68% va a la categoría unreserved.

Hasta el término de la nota y el cierre del ciclo, se reveló que la categoría EB-5 se declaró "unavailable" en todos los consulados y embajadas. Su reactivación se dará en el inicio del próximo año fiscal 2026, el cual empieza en menos de dos semanas (1 de octubre). Cualquier información adicional, debes estar al pendiente de las páginas oficiales.

¿Qué grupo de extranjeros se verá afectado con esta drástica decisión?

La medida traerá consecuencias en los inversionistas extranjeros y a sus familiares directos, como los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años, interesados en obtener la residencia permanente a través del programa Green Card EB-5.

Asimismo, es bueno añadir que solo los que tienen procesos aprobados y cuentan con un número de visa asignado no se verán afectados por esta decisión; pero los solicitantes con trámites pendientes que fueron ingresados antes de que se agotaran los cupos, tendrán que esperar a la próxima etapa.