Alerta, inmigrantes indocumentados: confirman nuevas reglas para estas visas en EE. UU. con impacto en niños y adultos mayores

Desde HOY, los que soliciten este tipo de visa, deberán acudir a una cita consultar en EE. UU.¿Qué pasará con los grupos de edad?

Estas son las nuevas reglas para estas visas y así impactarán en niños y adultos mayores.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos sorprendió al anunciar los nuevos requisitos que se deben tomar en cuenta para la obtención de visas no inmigrantes y de turismo, los cuales están en vigencia, desde este mes de septiembre. Cabe resaltar que esta medida afectará a niños, adolescentes y adultos mayores en los países que envían solicitudes.

Asimismo, la normativa exige que los solicitantes asistan a una entrevista presencial con un oficial consular, tal como lo confirmó el Departamento de Estado en su última publicación. En esta nota, más detalles al respecto.

Las nuevas reglas para estas visas y su impacto en niños y adultos mayores

Medios internacionales informaron datos importantes sobre la implementación de estas nuevas directrices en el país americano. Se conoció que todos los solicitantes de visa estadounidense para turismo, negocios u otras categorías no inmigrantes tendrán que asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular, así como señaló el Departamento de Estado.

Estas son las nuevas reglas para estas visas y su impacto en niños y adultos mayores.

En tanto, es bueno precisar que este cambio es significativo, pues únicamente algunas categorías, tales como los visados diplomáticos y oficiales (A, G, NATO y TECRO), así como ciertas condiciones específicas para la renovación de visas B-1/B-2, continuarán manteniendo exenciones.

Por otro lado, es importante saber que, a partir de la implementación de estas nuevas directrices, todos los solicitantes de visa estadounidense para turismo, negocios u otras categorías no inmigrantes deberán asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular, así como menciona el Departamento de Estado.

¿Quiénes no se ven afectados con estos cambios en EE. UU.?

Vale mencionar que este cambio es significativo, pues solo encarga categorías, como los visados diplomáticos y oficiales (A, G, NATO y TECRO), así como ciertas condiciones específicas para la renovación de visas B-1/B-2, mantendrán acceso a exenciones.

Fútbol Peruano