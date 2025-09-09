Recientemente, el gobierno de Estados Unidos sorprendió al anunciar los nuevos requisitos que se deben tomar en cuenta para la obtención de visas no inmigrantes y de turismo, los cuales están en vigencia, desde este mes de septiembre. Cabe resaltar que esta medida afectará a niños, adolescentes y adultos mayores en los países que envían solicitudes.

Asimismo, la normativa exige que los solicitantes asistan a una entrevista presencial con un oficial consular, tal como lo confirmó el Departamento de Estado en su última publicación. En esta nota, más detalles al respecto.

Las nuevas reglas para estas visas y su impacto en niños y adultos mayores

Medios internacionales informaron datos importantes sobre la implementación de estas nuevas directrices en el país americano. Se conoció que todos los solicitantes de visa estadounidense para turismo, negocios u otras categorías no inmigrantes tendrán que asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular, así como señaló el Departamento de Estado.

En tanto, es bueno precisar que este cambio es significativo, pues únicamente algunas categorías, tales como los visados diplomáticos y oficiales (A, G, NATO y TECRO), así como ciertas condiciones específicas para la renovación de visas B-1/B-2, continuarán manteniendo exenciones.

¿Quiénes no se ven afectados con estos cambios en EE. UU.?

