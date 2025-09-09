- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
Alerta, inmigrantes indocumentados: confirman nuevas reglas para estas visas en EE. UU. con impacto en niños y adultos mayores
Desde HOY, los que soliciten este tipo de visa, deberán acudir a una cita consultar en EE. UU.¿Qué pasará con los grupos de edad?
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos sorprendió al anunciar los nuevos requisitos que se deben tomar en cuenta para la obtención de visas no inmigrantes y de turismo, los cuales están en vigencia, desde este mes de septiembre. Cabe resaltar que esta medida afectará a niños, adolescentes y adultos mayores en los países que envían solicitudes.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados: A partir de HOY, EE. UU. deportará a los que tengan estas profesiones y enfrentarían complicaciones
Asimismo, la normativa exige que los solicitantes asistan a una entrevista presencial con un oficial consular, tal como lo confirmó el Departamento de Estado en su última publicación. En esta nota, más detalles al respecto.
Las nuevas reglas para estas visas y su impacto en niños y adultos mayores
Medios internacionales informaron datos importantes sobre la implementación de estas nuevas directrices en el país americano. Se conoció que todos los solicitantes de visa estadounidense para turismo, negocios u otras categorías no inmigrantes tendrán que asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular, así como señaló el Departamento de Estado.Estas son las nuevas reglas para estas visas y su impacto en niños y adultos mayores.
En tanto, es bueno precisar que este cambio es significativo, pues únicamente algunas categorías, tales como los visados diplomáticos y oficiales (A, G, NATO y TECRO), así como ciertas condiciones específicas para la renovación de visas B-1/B-2, continuarán manteniendo exenciones.
Por otro lado, es importante saber que, a partir de la implementación de estas nuevas directrices, todos los solicitantes de visa estadounidense para turismo, negocios u otras categorías no inmigrantes deberán asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular, así como menciona el Departamento de Estado.
¿Quiénes no se ven afectados con estos cambios en EE. UU.?
Vale mencionar que este cambio es significativo, pues solo encarga categorías, como los visados diplomáticos y oficiales (A, G, NATO y TECRO), así como ciertas condiciones específicas para la renovación de visas B-1/B-2, mantendrán acceso a exenciones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50