¡Confirmado! En estos lugares dan despensas gratis en Florida: puntos de reparto activos en septiembre

En varias partes de Florida, desde Miami hasta Delray Beach, Hialeah y Homestead, ya funcionan despensas de alimentos gratis que cada semana ayudan a cientos de familias. Estos apoyos se realizan en iglesias, centros comunitarios y otros espacios públicos, con la intención de brindar una mano amiga a quienes están pasando por momentos económicos difíciles.

La demanda de alimentos gratuitos creció un 18 %.

Lugares en Florida donde entregan despensas gratis en septiembre

Durante todo septiembre, se están entregando despensas gratuitas en distintos puntos de Florida, con horarios y días bien organizados para que la comunidad pueda acceder fácilmente. Algunos de los lugares confirmados por la Florida Association of Food Banks son:

9 de septiembre:

En Miami , a las 9:00 a.m., con Be Strong International.

, a las 9:00 a.m., con Be Strong International. En Hialeah, también a las 9:00 a.m., con Mission of Love.

10 de septiembre:

En Arcadia , a las 9:00 a.m., con la representante estatal Vanessa Oliver.

, a las 9:00 a.m., con la representante estatal Vanessa Oliver. En Miami, a las 9:00 a.m., junto al alcalde Francis Suarez y la Ciudad de Miami.

11 de septiembre:

En Miami, a las 9:00 a.m., en el Jessie Trice Community Health System.

12 de septiembre:

En Delray Beach , a las 9:00 a.m., con Change My Community.

, a las 9:00 a.m., con Change My Community. En Miami, a las 9:00 a.m., con el comisionado Kionne McGhee en la iglesia Christ the King.

13 de septiembre:

En Homestead, a las 10:00 a.m., en Faith Church of the Redlands.

Las entregas son coordinadas por voluntarios, y se recomienda a quienes asistan llegar con anticipación, llevar una identificación válida y, en algunos casos, contenedores para transportar los alimentos.

Stephen Popper, director de Treasure Coast Food Bank, declaró a WPTV que estas despensas se han convertido en un recurso vital para miles de familias trabajadoras que buscan aliviar la carga económica causada por el constante aumento en el costo de los alimentos. Además, advirtió que cualquier incremento en los precios de los productos afecta directamente la cantidad de personas que solicitan ayuda.