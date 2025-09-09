Importante mensaje para venezolanos con TPS en EE. UU.: tienen derecho a este documento hasta el 7 de noviembre de 2025

Recientemente, un juez federal anuló la orden del Departamento de Seguridad Nacional que cancelaba el TPS y las extensiones de este beneficio para miles de venezolanos, garantizando así la continuidad de sus derechos migratorios y el acceso a diversos trámites.

En este contexto, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade ha emitido una actualización importante para los venezolanos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta nueva guía detalla cómo estos inmigrantes pueden solicitar documentos oficiales, como licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Venezolanos con TPS tienen derecho a estos documentos hasta el 7 de noviembre de 2025

Según la información oficial, los venezolanos con TPS aprobado que cuenten con alguna de las siguientes acreditaciones podrán acceder a la emisión de documentos, como licencias de conducir y otros servicios, hasta el 7 de noviembre de 2025:

Formulario I-797 aprobado para el I-821

Documento de Autorización de Empleo (EAD) aprobado con fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024, o 10 de septiembre de 2025

Es fundamental verificar cuidadosamente que se cumplan estos requisitos para evitar inconvenientes al solicitar licencias o tarjetas de identificación.

¿Dónde realizar los trámites en Miami-Dade?

La Oficina del Recaudador de Impuestos recomienda a los solicitantes presentar toda la documentación necesaria y válida en cualquiera de sus oficinas del condado, donde pueden gestionar los servicios relacionados con licencias de conducir y vehículos motorizados.

Para consultas adicionales, los interesados pueden visitar el sitio oficial mdctaxcollector.gov o comunicarse directamente con cualquiera de las oficinas del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade para recibir atención personalizada.

¿Qué pasará con el TPS para venezolanos en 2025?

En 2025, el estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en EE.UU. ha pasado por varios cambios y disputas legales, afectando de manera distinta a los dos principales grupos beneficiarios.

Recientemente, un juez detuvo una orden del gobierno de Trump que buscaba terminar el TPS para Venezuela y Haití. Jorge Cancino, editor de inmigración de TelevisaUnivision, junto con los abogados Ángel Álvarez y Alex Gálvez, explican qué significa esto para los venezolanos protegidos bajo el TPS de 2021 y 2023.