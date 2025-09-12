Atención inmigrantes indocumentados: este proyecto de ley busca castigar a quienes ingresen de forma ilegal al país

El reciente proyecto de ley propuesto busca endurecer las sanciones para aquellos inmigrantes que ingresen al país de manera ilegal. La medida ha generado un intenso debate sobre sus posibles repercusiones para las comunidades inmigrantes y su impacto en la economía nacional. Los defensores de la iniciativa argumentan que es esencial para mantener el orden y la seguridad fronteriza.

Sin embargo, opositores al proyecto advierten que estas nuevas restricciones podrían llevar a la criminalización de personas que buscan una mejor vida, sin considerar las circunstancias que los obligan a cruzar las fronteras.

Proyecto de ley busca castigar a quienes ingresen de forma ilegal a EE. UU.

Se ha dado a conocer que en el Congreso de Estados Unidos se está avanzando el proyecto de ley que busca detener la entrada ilegal de extranjeros a EE. UU. y endurecer sanciones específicas, siendo apoyado por un conjunto de legisladores demócratas y republicanos. En ese sentido, de acuerdo con Noticias Telemundo, esta propuesta de ley contra la inmigración ilegal abarca los siguientes puntos:

Pena mínima de 5 años por varias entradas irregulares.

De 10 a 15 años para quienes reingresen ilegalmente y cometan delitos.

Cadena perpetua para indocumentados con delitos graves.

Por otra parte, es importante mencionar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la agencia federal que se encarga principalmente de resguardar las fronteras terrestres y marítimas de EE. UU. bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. Asimismo, la Patrulla Fronteriza también es clave de CBP y se centra en impedir el ingreso de terroristas y armas, además de controlar el tráfico de drogas y personas.