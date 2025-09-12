- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- Colombia vs EE.UU. Vóley
- Mundial de desayunos
Atención inmigrantes indocumentados: este proyecto de ley busca castigar a quienes ingresen de forma ilegal al país
Proyecto de ley en Estados Unidos busca evitar que aumente la inmigración ilegal en el país durante el actual gobierno de Donald Trump.
El reciente proyecto de ley propuesto busca endurecer las sanciones para aquellos inmigrantes que ingresen al país de manera ilegal. La medida ha generado un intenso debate sobre sus posibles repercusiones para las comunidades inmigrantes y su impacto en la economía nacional. Los defensores de la iniciativa argumentan que es esencial para mantener el orden y la seguridad fronteriza.
Sin embargo, opositores al proyecto advierten que estas nuevas restricciones podrían llevar a la criminalización de personas que buscan una mejor vida, sin considerar las circunstancias que los obligan a cruzar las fronteras.
PUEDES VER: ¿Eres asilado o refugiado?: Conoce si eres elegible para la residencia permanente en EE. UU.
Proyecto de ley busca castigar a quienes ingresen de forma ilegal a EE. UU.
Se ha dado a conocer que en el Congreso de Estados Unidos se está avanzando el proyecto de ley que busca detener la entrada ilegal de extranjeros a EE. UU. y endurecer sanciones específicas, siendo apoyado por un conjunto de legisladores demócratas y republicanos. En ese sentido, de acuerdo con Noticias Telemundo, esta propuesta de ley contra la inmigración ilegal abarca los siguientes puntos:
- Pena mínima de 5 años por varias entradas irregulares.
- De 10 a 15 años para quienes reingresen ilegalmente y cometan delitos.
- Cadena perpetua para indocumentados con delitos graves.
Por otra parte, es importante mencionar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la agencia federal que se encarga principalmente de resguardar las fronteras terrestres y marítimas de EE. UU. bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. Asimismo, la Patrulla Fronteriza también es clave de CBP y se centra en impedir el ingreso de terroristas y armas, además de controlar el tráfico de drogas y personas.
- 1
Alerta, inmigrantes indocumentados: Desde esta fecha, EE. UU. deportará a los que tengan estas profesiones y enfrentarían complicaciones
- 2
Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal
- 3
Importante mensaje para venezolanos con TPS en EE. UU.: tienen derecho a este documento hasta el 7 de noviembre de 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50