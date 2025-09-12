Problemas en Walmart: hombre se indigna porque no pudo ingresar a la tienda en compañía de su mascota

Un incidente en Walmart ha generado controversia cuando un hombre se mostró indignado tras ser impedido de ingresar a la tienda acompañado de su mascota. El hecho ocurrió en una sucursal, donde el cliente, aparentemente, no estaba al tanto de las políticas de la tienda respecto a animales. La situación rápidamente se viralizó, desatando un debate sobre los derechos de los animales y las normativas comerciales.

El hombre argumentó que su mascota era esencial para su bienestar, y que la negativa de la tienda era injusta. A pesar de las explicaciones del personal de Walmart, que aclaró que solo se permiten animales de servicio, el incidente desató una ola de críticas y comentarios en las redes sociales.

Hombre se indigna porque no lo dejaron pasar a Walmart con su mascota

Un curioso suceso ocurrió cuando un hombre en un Walmart en el estado de Pensilvania no pudo entrar al famoso supermercado, debido a que estaba acompañado de su caimán de apoyo emocional llamado 'Jinsei-Oshi', con quien lleva viviendo 4 años. Asegurando que nunca había tenido que enfrentarse a incidentes como estos, a excepción de este último, en el que la tienda no permitió el ingreso de reptiles por motivos de seguridad frente a los clientes y trabajadores.

Asimismo, un miembro del equipo de trabajo de Walmart señaló que la seguridad de los clientes y de los colaboradores es esencial, ya que, si bien se aceptan a las mascotas en la tienda, no se puede poner en riesgo público al público. Sin embargo, el dueño del caimán llamado 'Wesley Silva', expresó que seguirá llevando a su mascota a otros lugares, ya que el estado no tiene leyes que prohíban la tenencia de caimanes.

¿Walmart permite el ingreso de mascotas?

De acuerdo con las políticas oficiales de Walmart, solo se permite animales de servicio definidos por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), ya que estos cumplen con un papel importante para muchos clientes. Asimismo, se toman en cuenta las regulaciones sanitarias y los códigos alimentarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).