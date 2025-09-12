¿Eres asilado o refugiado?: Conoce si eres elegible para la residencia permanente en EE. UU.

El proceso migratorio en Estados Unidos puede ser confuso, especialmente cuando se trata de entender la diferencia entre ser asilado o refugiado. Ambos estatus ofrecen protecciones, pero tienen requisitos y caminos diferentes hacia la residencia permanente. Si te encuentras en una de estas categorías, es importante saber si puedes acceder a la residencia permanente en EE. UU.

La elegibilidad para la residencia permanente depende de varios factores, incluyendo el tiempo que has estado en el país y tu situación particular. Ya seas asilado o refugiado, existen pasos específicos que debes seguir para solicitar la tarjeta verde, y entender estos pasos es crucial para avanzar en tu proceso migratorio sin sorpresas.

¿Soy elegible para la Green Card si soy asilado o refugiado?

Existen diversas categorías de elegibilidad para la Green Card o residencia permanente legal, por lo que es importante estar informado según el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Es así que una de ellas es la 'tarjeta verde a través del estatus de refugiado o asilado' y puedes ser elegible si:

Asilado: si se le concedió el estatus de asilo hace al menos un año

Refugiado: fue admitido como refugiado hace al menos un año

Asimismo, para obtener este estatus que te otorga legalidad en el país y múltiples beneficios como el de trabajar sin problemas en el país, debes presentar el Formulario I-485 después de haber estado fisícamente presente en Estados Unidos durante al menos 1 año. Y no estar sujeto a ninguna causa de inadmisibilidad como ciertos delitos, riesgos de seguridad o problemas de salud pública.

Otras consideraciones importantes son las de verificación de antecedentes, ya que se debe aprobar dicho proceso; y finalmente, una vez que USCIS aprueba tu solicitud, recibirás una notificación de aprobación para luego tu tarjeta verde. Por otro lado, entre los beneficios de un asilado o refugiado se encuentran lo siguientes: