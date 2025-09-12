- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- Colombia vs EE.UU. Vóley
- Mundial de desayunos
¿Eres asilado o refugiado?: Conoce si eres elegible para la residencia permanente en EE. UU.
Si buscas conseguir la Green Card y ser un residente permanente legal en EE. UU., puedes hacerlo a través de la categoría de asilo o refugio
El proceso migratorio en Estados Unidos puede ser confuso, especialmente cuando se trata de entender la diferencia entre ser asilado o refugiado. Ambos estatus ofrecen protecciones, pero tienen requisitos y caminos diferentes hacia la residencia permanente. Si te encuentras en una de estas categorías, es importante saber si puedes acceder a la residencia permanente en EE. UU.
La elegibilidad para la residencia permanente depende de varios factores, incluyendo el tiempo que has estado en el país y tu situación particular. Ya seas asilado o refugiado, existen pasos específicos que debes seguir para solicitar la tarjeta verde, y entender estos pasos es crucial para avanzar en tu proceso migratorio sin sorpresas.
PUEDES VER: Buenas noticias para inmigrantes en Miami: conoce fechas y lugares de las nuevas ferias de trabajo
¿Soy elegible para la Green Card si soy asilado o refugiado?
Existen diversas categorías de elegibilidad para la Green Card o residencia permanente legal, por lo que es importante estar informado según el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Es así que una de ellas es la 'tarjeta verde a través del estatus de refugiado o asilado' y puedes ser elegible si:
- Asilado: si se le concedió el estatus de asilo hace al menos un año
- Refugiado: fue admitido como refugiado hace al menos un año
Asimismo, para obtener este estatus que te otorga legalidad en el país y múltiples beneficios como el de trabajar sin problemas en el país, debes presentar el Formulario I-485 después de haber estado fisícamente presente en Estados Unidos durante al menos 1 año. Y no estar sujeto a ninguna causa de inadmisibilidad como ciertos delitos, riesgos de seguridad o problemas de salud pública.
Otras consideraciones importantes son las de verificación de antecedentes, ya que se debe aprobar dicho proceso; y finalmente, una vez que USCIS aprueba tu solicitud, recibirás una notificación de aprobación para luego tu tarjeta verde. Por otro lado, entre los beneficios de un asilado o refugiado se encuentran lo siguientes:
- Tienen autorización para trabajar.
- Pueden solicitar una tarjeta del Seguro Social.
- Tener acceso a beneficios de atención médica.
- Recibir cupones de alimentos SNAP.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50