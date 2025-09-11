Ojo inmigrantes en EE. UU.: ¿cuáles son los requisitos para participar en la lotería de visas 2026?

Cada año, el gobierno de Estados Unidos ofrece 55,000 visas de residencia permanente a través del Programa de Diversidad de Visas.

Conocido como la "lotería de visas", este sorteo beneficia a personas de países con baja tasa migratoria hacia EE. UU. Para 2026, las inscripciones fueron desde octubre de 2024 hasta noviembre de 2024.

Los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, como tener estudios equivalentes al bachillerato o experiencia laboral calificada. Además, es indispensable ser ciudadano de un país elegible según la lista oficial del Departamento de Estado. Participar es gratuito, pero se recomienda hacerlo con precaución para evitar estafas y errores comunes.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la lotería de visas 2026?

Para participar en este Programa de Visas de Diversidad (DV) anual en Estados Unidos y que ofrece un número limitado de visas cada año para que las personas que resulten seleccionadas puedan obtener la Green Card o residencia permanente legal, se debe cumplir con los siguientes requisitos, además de estar dentro de la lista de países elegibles que publica el Departamento de Estado. En ese sentido, estos son:

Ser ciudadano de un país que tenga un bajo índice migratorio hacia Estados Unidos.

Estar graduado de la escuela secundaria o su equivalente.

Tener experiencia laboral en una ocupación elegible.

¿Dónde encontrar los resultados de la lotería de visas 2026?

Para encontrar los resultados de la lotería de visas de diversidad para todos los solicitantes, puedes hacerlo a través del sitio web del Departamento de Estado (DOS). Es así que para esto, debes presionar la tecla 'continue' y hacer lo siguiente: