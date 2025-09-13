Green Card en EE. UU.: 3 pasos fundamentales para solicitarla mediante el sitio web de USCIS

Solicitar la Green Card en EE. UU. es un proceso importante y se puede hacer cómodamente a través del sitio web de USCIS. Los tres pasos fundamentales son esenciales para asegurar una solicitud exitosa. Asegúrate de cumplir con todos los requisitos antes de comenzar.

El primer paso es crear una cuenta en el portal de USCIS, seguir con la selección del formulario adecuado y, por último, presentar todos los documentos necesarios. Con paciencia y organización, tu solicitud será mucho más ágil y sencilla.

3 pasos fundamentales para solicitar la Green Card mediante el sitio web de USCIS

Regístrate en el portal de USCIS: Crea una cuenta en el sitio web de USCIS para poder acceder al formulario que corresponda y hacer un seguimiento seguro de tu solicitud.

Llena y envía el formulario correcto: Según tu situación migratoria, deberás completar el formulario I-485 (para ajuste de estatus) u otro formulario relevante. Asegúrate de proporcionar toda la información correcta.

Realiza el pago y adjunta los documentos requeridos: Después de llenar el formulario, deberás pagar la tarifa correspondiente y enviar los documentos solicitados (como fotos, copias de tu pasaporte y antecedentes penales). Luego, remite todo a USCIS para que procesen tu solicitud.

¿Por qué es importante tener la Green Card?

La Green Card es crucial, ya que te proporciona residencia permanente en EE. UU., lo que te habilita para vivir y trabajar legalmente en el país sin limitaciones. Además, te da acceso a beneficios como servicios de salud y la opción de acceder a algunos programas federales.

Tener la Green Card también facilita los viajes fuera del país, permitiéndote regresar sin inconvenientes, siempre que mantengas tu estatus. Asimismo, te abre la puerta para solicitar la ciudadanía estadounidense una vez cumplas con los requisitos de residencia y tiempo establecidos.