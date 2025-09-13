- Hoy:
Ojo aquí inmigrantes: ¿cuál es el proceso de solicitud para sacar el documento de autorización de empleo (EAD) en EE. UU.?
Conoce los pasos clave para solicitar el permiso de trabajo (EAD) en EE. UU. y qué documentos necesitas para agilizar tu trámite migratorio.
Solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD) es un paso fundamental para muchos inmigrantes en EE. UU. Este permiso permite trabajar legalmente mientras se procesa tu estatus migratorio. Entender el proceso te puede ahorrar tiempo y evitar rechazos.
El formulario I-765 es la clave para iniciar tu solicitud, pero no es lo único. También necesitas cumplir con ciertos requisitos, presentar documentos válidos y pagar una tarifa. Aquí te explicamos todo paso a paso para que no te pierdas en el proceso.
¿Cuál es el proceso de solicitud para sacar el EAD?
Para obtener el EAD o permiso de trabajo, necesitas llenar y enviar el Formulario I-765. Este trámite se realiza ante USCIS, ya sea en línea o por correo, dependiendo de tu situación migratoria. Es crucial indicar correctamente tu estatus migratorio al aplicar.
Junto con el formulario, debes adjuntar documentos como tu identificación, evidencia de elegibilidad y el comprobante de pago. Tras enviar la solicitud, USCIS te dará un aviso de recibo, y si todo está correcto, recibirás tu tarjeta EAD por correo al ser aprobada.
¿Cuánto cuesta el EAD?
El precio del EAD depende de tu categoría migratoria. Por lo general, la tarifa básica es de $410, pero podrían aplicarse cargos adicionales según tu caso específico. Es recomendable revisar los requisitos actualizados en el sitio web de USCIS antes de presentar tu solicitud.
