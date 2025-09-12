¿Tu green card caducó?: estos son los criterios de elegibilidad obligatorios que debes cumplir para renovar tu tarjeta verde

¿Tu green card caducó? No te preocupes, renovar tu tarjeta verde es un proceso claro, pero es fundamental cumplir con ciertos criterios para evitar retrasos o problemas. Si tu residencia permanente está cerca de expirar, es el momento de asegurarte de que cumples con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Existen varios factores que pueden influir en la renovación de tu green card, como tu estatus de residente y el tiempo transcurrido desde la última emisión. A continuación, te detallamos los requisitos obligatorios que debes conocer y seguir para garantizar una renovación exitosa y sin complicaciones.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios que debes cumplir para renovar tu green card?

Si tu Green Card ha caducado y buscas renovar este documento que te otorga la residencia permanente legal en Estados Unidos, debes cumplir con ciertos parámetros obligatorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Algunos de estos son:

Completar el formulario I-90.

Adjuntar una copia de tu green card que esté vencida o que esté a punto de vencer.

Realizar el pago de la tarifa requerida por USCIS.

Presentar la solicitud en línea a través del sitio web de USCIS o también por correo postal.

Esperar el aviso de recibo por parte de USCIS.

¿Cuáles son las categorías de elegibilidad para la Green Card según USCIS?

En tanto, si quieres solicitar la Green Card o tarjeta de residente permanente, debes ser elegible bajo una de las categorías indicadas a continuación, y tener presente que cada una de estas abarca sus propios requisitos y también como presentar la solicitud. En ese sentido, estas son:

A través de la familia

Mediante un empleo

Inmigrante especial

A través del estatus de refugiado o asilado

Víctimas de abuso

Víctimas de trata humana y otros crímenes

A través de Registro

Por otra parte, el formulario para solicitar el ajuste de estatus de la green card es el formulario I-485 que es la solicitud para registrar la residencia permanente. Quienes pueden presentar este formulario son los ciudadanos extranjeros que están físicamente en EE. UU. y son elegibles para ajustar su estatus.