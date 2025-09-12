Senado de este estado otorga nueva restricción a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

El Senado de este estado ha aprobado una nueva medida que impone restricciones a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión, que genera debate, busca limitar ciertas acciones del ICE dentro de la jurisdicción estatal. La medida se enfoca en equilibrar las políticas de seguridad con los derechos civiles de los residentes.

Senado de California aprueba ley que prohíbe lo siguiente a agentes del ICE

Recientemente, el Senado del estado de California aprobó un proyecto de ley para prohibir que los agentes del ICE no usen mascarillas durante los operativos migratorios, ya que es considerada una práctica que infunde miedo en la comunidad migrante durante el gobierno actual de Donald Trump. En ese sentido, la propuesta conocida como SB 627 pasó con la mayoría de votos demócratas y solo está a la espera el gobernador Gavin Newsom.

Por lo que el objetivo de esta nueva normativa es que los agentes del ICE muestren claramente su identidad y porten sus insignias visibles, por varias razones clave. Algunas de estas son:

Protección de los derechos humanos

Confianza comunitaria

Prevención de abusos y abuso de poder

Transparencia y responsabilidad

¿Cuáles son las funciones de los agentes de ICE?

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias en EE. UU., llevando a cabo investigaciones y arrestos de personas que residen ilegalmente en el país. También investigan delitos vinculados al fraude migratorio, el tráfico de personas y el contrabando.

Adicionalmente, supervisan el proceso de deportación de aquellos que han recibido una orden de salida. Su trabajo incluye tanto operaciones en el territorio nacional como actividades en puertos de entrada y fronteras.