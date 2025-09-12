Alerta inmigrantes en EE. UU.: se busca deportar a los extranjeros que conduzcan sus vehículos en este estado

Autoridades en Estados Unidos han lanzado una nueva alerta que pone en la mira a los inmigrantes indocumentados que conduzcan vehículos en ciertos estados. Las autoridades están intensificando las medidas para identificar a aquellos extranjeros que no cuenten con la documentación legal para estar en el país. Esta iniciativa podría resultar en procesos de deportación si los conductores son detenidos por alguna infracción de tránsito.

Este endurecimiento de las políticas de inmigración está generando preocupación entre las comunidades inmigrantes, quienes temen ser deportados por motivos menores, como una simple infracción de tráfico. Los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que esta medida podría afectar a miles de personas que dependen del transporte para sus trabajos y actividades diarias, exponiéndolos a riesgos innecesarios.

Se busca deportar a los extranjeros que conduzcan sus vehículos en este estado

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley que busca deportar a cualquier inmigrante extranjero que conduzca en estado de ebriedad o en medio de una intoxicación. Por lo que solo estaría a la espera de la aprobación del Senado y a posterior, la firma de Donald Trump. Es así que si se convierte en ley, se restringirá el reingreso a EE. UU. de quienes fueron deportados por dicho motivo.

Por otro lado, también existen reglas sobre cómo conducir en Estados Unidos y así evitar tener problemas con las autoridades a nivel federal, estatal y local que regulan el tránsito. Algunas de estas son:

Usar cinturón de seguridad

Detenerse antes de girar a la derecha en semáforos rojos

Tomar en cuenta la regla de "quien llega primero, pasa primero"

Conocer los límites de velocidad en millas por hora

¿Por qué otras causas también te pueden deportar de EE. UU.?

Puedes ser deportado de Estados Unidos por cometer delitos graves como asesinato o estar envuelto en tráfico de drogas; así como también por no respetar las leyes de inmigración, no cumplir con las condiciones que exige tu visa, representar una amenaza a la seguridad pública o nacional, etc. Así que de acuerdo con recomendaciones de organizaciones defensoras promigrantes, lo mejor es estar informado y seguir las reglas del gobierno estadounidense.