¿Se avecina un "Trump Traffic Jam"? Gavin Newsom alerta sobre la polémica decisión de Trump que afecta el transporte

En un giro controvertido que ha generado preocupación en el sector del transporte en California, el gobernador Gavin Newsom alertó sobre un posible "Trump Traffic Jam". Esta advertencia surge a raíz de una medida adoptada por la administración de Donald Trump que podría suprimir un beneficio esencial para miles de conductores, impactando directamente tanto la movilidad como el medio ambiente en el estado más poblado de Estados Unidos.

La iniciativa busca poner fin a un programa federal de vehículos de bajas emisiones, un incentivo que California considera esencial para avanzar en su plan de sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático.

¿Cómo afecta el fin del programa federal de calcomanías CAV a los conductores de California?

La raíz del problema es la finalización del programa de calcomanías para Vehículos de Aire Limpio (CAV), que expirará el 30 de septiembre de 2025. Este programa, establecido bajo una ley federal, permitía que los vehículos híbridos y de cero emisiones utilizaran los carriles de alta ocupación (HOV) incluso con un solo ocupante.

A partir del 1 de octubre, estas calcomanías dejarán de ser válidas, lo que obligará a los conductores a integrarse al tráfico regular si no cumplen con los requisitos de ocupación mínima de los carriles.

En California, conductores pierden acceso a carriles HOV tras finalizar el programa.

La falta de prórroga del programa, atribuida al Congreso de mayoría republicana y a la administración Trump, ha sido calificada por Gavin Newsom como un "ataque" directo a los esfuerzos de California por reducir la contaminación. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ya suspendió las nuevas solicitudes de calcomanías, lo que confirma que el cambio será irreversible sin una acción federal.

Gavin Newsom advierte sobre mayor tráfico y contaminación en California

Gavin Newsom ha sido contundente en sus pronósticos, afirmando que el fin del programa aumentará la congestión vehicular y la contaminación en California. Al obligar a miles de vehículos eficientes a salir de los carriles HOV y mezclarse con el tráfico general, la medida no solo reducirá el flujo de vehículos, sino que también podría desincentivar a los consumidores a comprar autos ecológicos en el futuro.

El gobernador ha intentado, sin éxito, mantener el programa mediante una ley estatal, pero la autoridad federal prevalece. Este conflicto forma parte de una serie de disputas entre California y la administración Trump sobre las regulaciones ambientales, lo que pone de manifiesto una profunda división en la política climática de Estados Unidos.

Para los ciudadanos, la consecuencia más inmediata será la pérdida de tiempo en el tráfico y el posible aumento en el consumo de combustible, lo que impactará directamente su vida diaria y su economía.

La situación deja en evidencia la tensión entre la autonomía estatal y la regulación federal, y plantea serias preguntas sobre el futuro de la movilidad sostenible en el país. El 1 de octubre marcará el inicio de un nuevo capítulo en las carreteras de California, donde miles de conductores experimentarán directamente el impacto de una decisión tomada a kilómetros de distancia.