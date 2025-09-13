Un inmigrante indocumentado perdió la vida tras recibir un disparo en un incidente ocurrido el viernes en los suburbios del oeste de Chicago, informó un portavoz de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según las autoridades, el hombre presuntamente atropelló con su automóvil a un agente de ICE durante una parada vehicular en la intersección de las avenidas 25 y Grand, en Franklin Park.

Silverio Villegas-González muere tras ser baleado por un agente de ICE en Franklin Park, Illinois

De acuerdo con ICE, los oficiales llevaban a cabo una operación policial específica cuando el inmigrante mexicano, identificado por el Departamento de Seguridad Nacional como Silverio Villegas-González, se resistió al arresto y trató de escapar embistiendo con su vehículo al equipo de agentes.

En el intento, golpeó a un oficial, lo que llevó al agente de ICE a disparar. Villegas-González fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto. El policía resultó gravemente herido, pero se encuentra en condición estable.

Reacciones al incidente con ICE en el área de Chicago

La familia de Villegas-González, un padre de familia mexicano que trabajaba en un restaurante en Portage Park y vivía en Estados Unidos desde hace décadas, expresó su indignación por su muerte. Este suceso ha generado preocupación y controversia, especialmente en un momento en que las operaciones de ICE en Chicago se han intensificado, con alrededor de 300 agentes desplegados en la zona norte de la ciudad.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, emitió un comunicado en redes sociales en el que pidió transparencia y una investigación completa sobre el incidente. Mientras tanto, las autoridades locales y federales mantienen una fuerte presencia en la zona, y el FBI realiza investigaciones en el lugar, lo que incluyó el cierre temporal de un tramo de Grand Avenue.

Silverio Villegas-González, según el DHS, era un inmigrante indocumentado.

Manifestantes y agentes de ICE se enfrentan frente a una instalación de procesamiento en Broadview, Illinois

Durante una protesta de 12 horas frente a un centro de inmigración en Broadview, manifestantes y agentes de ICE tuvieron varios enfrentamientos. Aunque los agentes se mantuvieron principalmente dentro del recinto, en algunos momentos salieron armados para contener a los manifestantes y permitir el paso de las furgonetas con detenidos, llegando a utilizar incluso balas de pimienta. También estuvieron en el techo del edificio, vigilando con armas largas.

Los manifestantes denunciaron ataques injustos contra la comunidad inmigrante y dejaron mensajes en la calle, como "Estados Unidos fue construido por inmigrantes" y "Ama a tu prójimo".