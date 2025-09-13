Se confirma la mejor noticia: estos inmigrantes en el sur de Florida deben apresurarse a extender sus licencias de conducir

Hay buenas noticias para miles de inmigrantes venezolanos en el sur de Florida: ahora podrán extender sus licencias de conducir. Eso sí, deben hacerlo pronto, porque el tiempo para realizarlo podría ser limitado. Esta oportunidad es muy importante para que puedan seguir moviéndose con libertad y continuar participando activamente en la comunidad, tanto en su trabajo como en su vida social.

Estos inmigrantes en el sur de Florida deben apresurarse a renovar sus licencias de conducir

Miles de venezolanos en el sur de Florida con Estatus de Protección Temporal (TPS) están corriendo para renovar sus licencias de conducir, luego de que un tribunal federal bloqueara temporalmente el intento de la administración Trump de terminar con sus protecciones. La decisión, tomada por el juez Edward Chen en California, detuvo la cancelación del TPS para casi un millón de venezolanos y haitianos que residen en Estados Unidos.

Aunque este fallo brinda un respiro, muchos titulares de TPS están renovando sus licencias, incluso si solo es por un período de 60 días, para asegurar que puedan seguir manejando legalmente mientras se define su situación.

Proceso riguroso para la renovación de licencias en Miami-Dade

En las oficinas del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, ubicadas en West Flagler Street y 77th Avenue, se han formado largas filas de personas solicitando extensiones temporales para sus licencias. Maximiliano Hernández, beneficiario del TPS desde 2021, comentó que le otorgaron un documento que le permite conducir durante dos meses, algo que considera fundamental para su día a día.

Por su parte, Dariel Fernández, recaudador de impuestos local, explicó que algunas renovaciones no se están procesando de inmediato porque el estado está revisando cuidadosamente los casos para evitar fraudes, asegurando que cada solicitud sea legítima.

¿Por qué las licencias de conducir son una necesidad para los venezolanos con TPS en EE. UU.?

Para muchos venezolanos con TPS, contar con una licencia de conducir es esencial para trabajar y realizar sus actividades cotidianas. Marisela Parilli afirmó que esta licencia es su principal herramienta para ganarse la vida. Luis Silva, padre de un niño nacido en Estados Unidos, describió el reciente fallo como un alivio momentáneo, pero con incertidumbre sobre el futuro.

Incluso los documentos temporales generan tranquilidad. Hernández destacó que, aunque sea un permiso provisional, es un alivio enorme para quienes dependen de poder conducir sin preocupaciones. Según la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, si el TPS se extiende hasta octubre de 2026, las licencias podrían costar alrededor de 55 dólares y serían válidas por un año. Por ahora, la comunidad TPS espera una decisión definitiva que se espera para finales de este mes.