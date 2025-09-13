- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
La mejor noticia para el TPS de Venezuela en USCIS: Trump obedece a juez y realiza esta modificación a favor de los venezolanos
La decisión del juez busca evitar confusiones y proteger a los venezolanos del programa migratorio, garantizándoles apoyo ante posibles problemas legales.
Un juez federal obligó al gobierno de Donald Trump a actualizar la página oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para reflejar con precisión la situación legal de más de 600,000 venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
PUEDES VER: Ya es oficial para el TPS de Venezuela 2021: EE. UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" al llegar noviembre
Esta medida buscaba asegurar que la información oficial reconociera que estas personas tienen permiso válido para residir y trabajar en Estados Unidos. Finalmente, la administración Trump cumplió con esta orden judicial. ¿Cuál es el estado actual del TPS para venezolanos en USCIS?
Trump obedece a juez y realiza esta modificación a favor del TPS de Venezuela en USCIS
El juez de distrito Edward Chen decidió que la administración Trump debía actualizar la plataforma digital del USCIS, luego de que abogados denunciaran que muchas personas con TPS de Venezuela seguían enfrentando detenciones o problemas para volver a trabajar, a pesar de un fallo a su favor emitido el 5 de septiembre. Finalmente, la administración Trump cumplió con esta orden.
El juez ordenó aplicar de inmediato la protección a los titulares del TPS.
Esta acción judicial responde a la cancelación ilegal de las extensiones del TPS para venezolanos y haitianos, llevada a cabo por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien revocó las medidas implementadas anteriormente por la administración Biden.
¿El TPS aún está disponible para Venezuela?
Sí, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela sigue vigente y está disponible para quienes califican. El fallo reciente reafirma que el USCIS debe reconocer y respetar este permiso legal, que permite a más de 600,000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos bajo este programa.
Para quienes buscan información oficial sobre el TPS para Venezuela, es fundamental consultar directamente las actualizaciones en el sitio web del USCIS, donde ahora debe reflejarse claramente la validez del TPS tras la orden judicial.
¿Cómo puedo actualizar mi TPS como venezolano?
El proceso de reinscripción al TPS tiene fechas límite específicas. No puedes hacerlo en cualquier momento, por lo que es muy importante estar atento al período oficial y enviar tu solicitud dentro de ese plazo. Para reinscribirte:
- Debes completar el Formulario I-821, que es el principal para renovar tu estatus. Si también deseas renovar tu permiso de trabajo, puedes incluir el Formulario I-765, aunque este es opcional.
- Aunque el proceso de reinscripción suele ser más sencillo que la solicitud inicial, aún necesitas enviar ciertos documentos. Debes incluir una copia de tu documento actual de TPS o de tu permiso de trabajo, pruebas de que eres ciudadano venezolano y evidencia de que has vivido de manera continua en EE. UU. desde la fecha establecida.
- También debes considerar los costos. Hay tarifas asociadas al procesamiento de los formularios y a la toma de datos biométricos (como huellas y fotografía). Si no puedes cubrir estos gastos, puedes solicitar una exención presentando el Formulario I-912 junto con tu solicitud.
- Puedes enviar todo el trámite de forma digital a través de tu cuenta en el sitio web de USCIS, lo cual es más rápido y recomendado. Sin embargo, también es válido hacerlo por correo postal, siguiendo las instrucciones en la página oficial. Una vez enviada tu solicitud, es posible que recibas una cita para la toma de datos biométricos en un centro autorizado.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50