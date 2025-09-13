La mejor noticia para el TPS de Venezuela en USCIS: Trump obedece a juez y realiza esta modificación a favor de los venezolanos

Un juez federal obligó al gobierno de Donald Trump a actualizar la página oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para reflejar con precisión la situación legal de más de 600,000 venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Esta medida buscaba asegurar que la información oficial reconociera que estas personas tienen permiso válido para residir y trabajar en Estados Unidos. Finalmente, la administración Trump cumplió con esta orden judicial. ¿Cuál es el estado actual del TPS para venezolanos en USCIS?

Trump obedece a juez y realiza esta modificación a favor del TPS de Venezuela en USCIS

El juez de distrito Edward Chen decidió que la administración Trump debía actualizar la plataforma digital del USCIS, luego de que abogados denunciaran que muchas personas con TPS de Venezuela seguían enfrentando detenciones o problemas para volver a trabajar, a pesar de un fallo a su favor emitido el 5 de septiembre. Finalmente, la administración Trump cumplió con esta orden.

El juez ordenó aplicar de inmediato la protección a los titulares del TPS.

Esta acción judicial responde a la cancelación ilegal de las extensiones del TPS para venezolanos y haitianos, llevada a cabo por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien revocó las medidas implementadas anteriormente por la administración Biden.

¿El TPS aún está disponible para Venezuela?

Sí, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela sigue vigente y está disponible para quienes califican. El fallo reciente reafirma que el USCIS debe reconocer y respetar este permiso legal, que permite a más de 600,000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos bajo este programa.

Para quienes buscan información oficial sobre el TPS para Venezuela, es fundamental consultar directamente las actualizaciones en el sitio web del USCIS, donde ahora debe reflejarse claramente la validez del TPS tras la orden judicial.

¿Cómo puedo actualizar mi TPS como venezolano?

El proceso de reinscripción al TPS tiene fechas límite específicas. No puedes hacerlo en cualquier momento, por lo que es muy importante estar atento al período oficial y enviar tu solicitud dentro de ese plazo. Para reinscribirte: