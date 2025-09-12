Aviso importante, extranjeros: Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. ha decidido establecer una nueva normativa para el trámite de visas no inmigrantes. Y es que, desde el sábado 6 de septiembre, los solicitantes están obligados a agendar su entrevista en la embajada o consulado estadounidense del país de su nacionalidad o donde tengan residencia legal.

Asimismo, los que sean provenientes de naciones en las que el gobierno estadounidense no lleva a cabo trámites consulares habituales, estarán obligados a presentar sus solicitudes en las sedes designadas por el Departamento de Estado, salvo que residan en otro país. En esta nota, todos los detalles al respecto.

Desde esta fecha, se anuncia un cambio en la visa 2025 y estos trámites serán perjudicados

Medios internacionales revelaron las últimas actualizaciones que brindó el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las normativas de visado, las cuales, desde la semana, enfrentan cambios significativos, a diferencias de las anteriores, especificando, incluso, ubicaciones, tales como Bogotá para ciudadanos venezolanos y Nairobi para somalíes.

Esta normativa ha establecido que los solicitantes tendrán que demostrar su residencia en el país donde gestionan la visa, en caso de que este sea el criterio aplicable. Asimismo, se confirmó que los pagos realizados no serán reembolsados ni transferidos si se efectúan fuera del país de residencia o nacionalidad.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE. UU. consideró que los tiempos de espera para las entrevistas pueden variar según la ubicación, y aquellos que tramiten su visa fuera de su país de residencia o nacionalidad tendrán que enfrentar demoras adicionales y complicaciones en el proceso de calificación.

Asimismo, las citas programadas antes de la implementación de esta nueva política no serán perjudicadas. Es importante saber que las excepciones a esta norma se limitan a casos diplomáticos, misiones oficiales y situaciones médicas o humanitarias que cuenten con aprobación extraordinaria.

En tanto, es bueno añadir que la actualización no altera los derechos de los ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visas y que todos los solicitantes, pueden consultar las páginas web de embajadas y consulados para mantenerse informados sobre los requisitos y la disponibilidad de servicios. Se pone fin a las reglas y designaciones de sedes que existían antes de esta medida.

¿Qué tipos de visa y qué tramites perjudica este cambio a partir de ahora?

Por otro lado, te contamos que todos los tipos de visas no inmigrantes, incluso las que son visas de turismo (B-1/B-2), estudiantes (F, M, J) y trabajo temporal (H, L) deben tomar en cuenta esta medida.

Por última, la regla afecta las solicitudes iniciales, renovaciones y cambios de estatus, incluso más tiempo de espera en cualquier trámite adicional.