Atención, inmigrantes en EE. UU. y Puerto Rico: confirman recorte millonario a ocho universidades y estas serán sus consecuencias
Departamento de Educación de EE. UU. anunció el fin del financiamiento a ciertas universidades en este país y Puerto Rico.
Recientemente, se informó que el Departamento de Educación de Estados Unidos tomó la decisión de cesar el financiamiento de todos los programas destinados a universidades que atienden a minorías, entre ellas a las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés).
Esta inesperada medida se llevó a cabo luego que se resaltara que dichos programas son "racialmente discriminatorios" por establecer cuotas étnicas. ¿Qué más se sabe? ¿Desde cuándo ya no habrá apoyo económico para estos centros educativos? ¿Podrían perjudicar a los estudiantes inmigrantes?
Confirman recorte millonario a ocho universidades en EE. UU. y Puerto Rico
Medios internacionales revelaron que el Departamento de Educación suspendió el financiamiento a programas que apoyan a instituciones con una alta población de estudiantes afroamericanos, nativos de Alaska, nativos hawaianos, asiático-estadounidenses e isleños del Pacífico, así como a nativos americanos no tribales. quienes se verán afectados frente a este hecho.
Revelan recorte millonario a ocho universidades en EE. UU. y Puerto Rico.
La medida se dio a conocer un día después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) señalara que las universidades de Puerto Rico serían las más perjudicadas, esto si prospera una demanda de Tennessee y la organización Estudiantes por una Admisión Justa (SFFA), que tiene como objetivo eliminar la raza y la etnicidad para la asignación de fondos a través del programa HSI.
Hasta el momento, el caso se encuentra en el Tribunal Federal para el Distrito Este de Tennessee. No obstante, independientemente del litigio, la decisión del Departamento de Educación afectará al menos 56 universidades en Puerto Rico, que se benefician de este programa.
Es importante saber que, según CPI, la isla ocupa el tercer lugar en cuanto a la cantidad de instituciones que atienden a este grupo, solo superada por California y Texas. Asimismo, Puerto Rico lidera la lista de instituciones con la mayor proporción de estudiantes hispanos, con un 97% de su matrícula universitaria perteneciente a esta categoría, según la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU).
¿Cuándo recibirán la notificación las universidades que se verán afectados frente a la nueva medida?
Se informó que las universidades que reciben subvenciones serán notificadas hoy sobre la no renovación de los fondos vigentes. En tanto, es bueno compartir otros datos, pues resaltaron que aquellos que soliciten nuevas ayudas recibirán la información de que no habrá adjudicaciones para el año fiscal 2025, y que empieza el 1 de octubre.
Universidad que tendrán complicaciones tras recorte millonario
- La universidad Politécnica (Puerto Rico)
- Ana G. Méndez (E.E. UU.)
- EDP University
- Pontificia Universidad Católica
- Sagrado Corazón
- Interamericana
- Recintos de Ciencias Médicas
- En de Ponce, la Universidad de Puerto Rico (UPR)
