El pago de $10,000 de Estados Unidos que pocos conocen: descubre si eres uno de los beneficiarios elegidos

Desde el 1 de septiembre de 2025, California puso en marcha un programa novedoso que ayudará a cientos de artistas del condado de Sacramento. Esta iniciativa ofrece apoyo económico directo para fortalecer la estabilidad y fomentar el crecimiento creativo de quienes trabajan en el mundo del arte.

Este es el pago de $10,000 de Estados Unidos que pocos conocen

El programa, conocido como Programa de Becas de Crecimiento Creativo, entregará un pago mensual de $850 dólares durante 12 meses, sumando un total de $10,200 dólares por beneficiario. Esta ayuda económica está destinada a brindar un soporte constante y fomentar el trabajo artístico en diversas disciplinas.

La Oficina de Artes y Cultura (OAC) de Sacramento creó este programa con un financiamiento de 2.04 millones de dólares. En total, 200 creadores fueron seleccionados para recibir este respaldo económico, que estará vigente hasta agosto de 2026.

¿Cómo saber si eres uno de los beneficiarios seleccionados?

El plazo para postularse concluyó el 20 de junio de 2025, dando paso a una cuidadosa revisión que terminó el 31 de agosto. Los artistas elegidos recibirán la notificación por email o SMS. Por esta razón, la OAC sugiere estar atentos y revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correos no deseados para asegurarse de no pasar por alto la comunicación.

Para que fueran tomados en cuenta, los candidatos tenían que cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio no mayor a 60 días.

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Trabajar dentro de las 13 disciplinas artísticas reconocidas, que abarcan desde la danza y música hasta el diseño y las artes visuales.

Los artistas beneficiados provienen de una amplia variedad de áreas, incluyendo la música, la danza, el teatro, el cine, la literatura, el diseño, las artes visuales y los trabajos artesanales, entre otras disciplinas.