Tenso momento. Recientemente, medios internacionales informaron que, un trabajador de un Walmart en Humble, se presentó ante las autoridades tras aparentemente haber disparado a una mujer en un lamentable incidente ocurrido en el establecimiento de la tienda estadounidense.

Esta situación ha generado un gran impacto entre los clientes y empleados, quienes se encuentran a la espera de más detalles sobre este hecho. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer el caso y determinar las circunstancias que llevaron a este violento altercado. ¿El hombre ha sido arrestado y trasladado a prisión? ¿Cuál es la situación de la persona agredida? AQUÍ todo lo que se sabe.

Tiroteo en Walmart luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal

'Fox26' y otros medios, reportaron sobre el último altercado que se vivió en un Walmart de Humble, en EE. UU., el cual se transformó en un tiroteo. Un sheriff local expresó que un empleado fue arrestado este 10 de septiembre tras, presuntamente, disparar a una mujer durante una discusión entre un grupo de mujeres.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, estas personas no dudaron en enfrentarse con el trabajador de la tienda en el exterior, motivadas por un conflicto personal ajeno a Walmart. No obstante, decidieron acudir al establecimiento para expresar su descontento con aquel empleado.

Al percatarse de la presencia de las mujeres, el trabajador inició una pelea que se trasladó al interior del local, donde varios compañeros no dudaron en intervenir para evitar situaciones mayores.

Pese a las intenciones de que se brinde calma en el lugar, el empleado sacó un arma y disparó varias veces contra una de las mujeres. Posteriormente, se dirigió a la entrada principal y se entregó a los agentes que se encontraban afuera de la tienda. De inmediato, la víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde se reportó que sus heridas no son mortales ni le generaron complicaciones graves a su salud.

¿Qué cargos enfrenta el trabajador y qué más se sabe sobre él?

Hasta el momento, y según la información de las autoridades, todavía no se ha logrado identificar a ninguna persona involucrada en el incidente en la tienda estadounidense.

Asimismo, continúa la incertidumbre sobre si el empleado enfrentará cargos relacionados con el tiroteo hasta el cierre de esta nota. Por otro lado, es importante saber que se han reportado varios momentos de violencia en diversos locales de la empresa Walmart en estos últimos meses.