Pánico en Walmart: reportan arresto de hombre que apareció con machete en tienda, confrontó a oficial de policía y ocasionó terror
Un hombre de Florida fue captado con un machete en su poder y enfrentando a oficial de policía en una tienda Walmart. ¿Qué pasó?
Tensa situación. Recientemente, un individuo en Florida fue reportado como detenido tras amenazar con un machete a un agente de la policía de Fort Pierce, en el interior de un conocido Walmart ubicado en Okeechobee Boulevard, en Estados Unidos. Las autoridades del lugar compartieron información importante sobre este hecho que generó mucha preocupación entre los clientes y en la comunidad.
Arrestan a hombre que apareció con machete en Walmart, confrontó a policía y ocasionó terror
'Fox13News' y otros medios, revelaron el último incidente que difundió el Departamento de Policía de Fort Pierce, el cual identificó a Lawrence Fountain, de 33 años, como el principal sospechoso de un incidente ocurrido en un Walmart, en el país de Donald Trump.
Se conoció que Fountain fue arrestado bajo múltiples cargos, los cuales son por agresión agravada a un agente del orden público, resistencia al arresto con violencia, alteración del orden público y hurto menor.
Al respecto, explicaron que, previo a este hecho, los oficiales respondieron a una serie de llamadas al 911 que alertaban sobre un hombre que caminaba por la tienda con un machete, lo que generó una situación de pánico entre los clientes. Al llegar al establecimiento, ubicado en 5100 Okeechobee Boulevard, los agentes observaron a numerosas personas huyendo del lugar.
Gracias a las grabaciones de las cámaras corporales del lugar, los testigos identificaron a Fountain, quien fue localizado a la salida del local empujando un carrito de compras con el machete en el compartimento superior.
Al evitar ser detenido, Fountain reaccionó de manera violenta, blandiendo el machete contra uno de los agentes. Las imágenes mostraron cómo los oficiales lograron derribarlo y desarmarlo tras un breve forcejeo. Luego, se confirmó que, tanto empleados como clientes, se encontraban aterrorizados por la presencia del sospechoso con el objeto.
¿Cuál es la situación de hombre tras ataque con machete en Walmart?
Por otro lado, se informó que el sospechoso, el cual ha recibido diversos cargos, también se vio afectado tras el hecho y terminó con lesiones leves.
Hasta el momento, las autoridades señalaron que él recibió atención médica y que fue trasladado de inmediato a la cárcel del condado de St. Lucie, donde se lleva a cabo las últimas investigaciones.
