Recientemente, se informó que un individuo fue arrestado por las autoridades el domingo 7 de septiembre, esto luego de, supuestamente, amenazar a los trabajadores de un Walmart y generar un gran disturbio en los alrededores de departamentos de la zona en EE. UU. A través de una declaración jurada de causa probable, emitida por el Departamento de Policía de Ava, se brindó más datos al respecto.

Arrestan a hombre que amenazó sin piedad a empleados de Walmart y les exigió transferencias

Mediante las últimas revelaciones de las autoridades, se confirmó que Richard Ryan Reeves, quien reside en los Apartamentos White Oak, ingresó al Walmart de Ava alrededor de las 17:00 del último fin de semana. Allí exigió a los empleados que enviaran dinero a Filipinas.

Luego, Reeves amenazó con la muerte de cinco personas si no se cumplía su demanda, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades. Posteriormente a ese acto, se dirigió de regreso a su complejo de apartamentos, donde comenzó a golpear las puertas y a tener declaraciones muy alarmantes sobre un peligro inminente para la ciudad y todas las personas a su alrededor.

Ante lo sucedido, varios testigos salieron al frente y describieron al hombre como agitado y que gritaba sobre la situación en Filipinas. Incluso, un vecino comentó que nunca había presenciado un comportamiento similar en Reeves y expresó su preocupación por su estado mental.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Por otro lado, es bueno saber que, si bien, los agentes intentaron que el Servicio de Emergencias Médicas (SME) evaluara a Reeves, los paramédicos concluyeron que no podían actuar sin tener una orden de ingreso hospitalario.

Reeves fue arrestado de inmediato debido a amenazas y alteración del orden público en su hogar. Durante un registro en su apartamento, las autoridades encontraron un frasco de medicamentos etiquetado como "Quetiapina"; sin embargo, no se encontró evidencia del fármaco que Reeves aseguraba requerir para su supervivencia.