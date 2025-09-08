ATENCIÓN. Previo a que realices un viaje a Estados Unidos, debes tomar en cuenta los documentos que son requeridos por las autoridades migratorias en el país americano, ya que estos varían según la situación de cada viajero.

Como se sabe, mayormente se exige una visa o la autorización ESTA para ingresar a la nación; sin embargo, los ciudadanos canadienses tienen la opción de presentar documentos alternativos, como ciertas licencias de conducir, para facilitar su entrada. En esta nota, todos los detalles al respecto.

¿Qué extranjeros ingresarán legalmente a EE. UU. con documento que NO es la visa?

'El Cronista' informó sobre la nueva medida que tomó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), la cual ha establecido que los ciudadanos canadienses que ingresen a EE. UU. por tierra o mar pueden permanecer hasta seis meses, siempre y cuando presenten una licencia de conducir mejorada o una tarjeta de identificación mejorada en el punto de entrada.

Grupo de inmigrantes podrá ingresar a EE. UU. sin visa, pero con este importante documento.

Asimismo, es bueno saber que CBP aceptará otros documentos canadienses, tales como el pasaporte canadiense, las tarjetas NEXUS y FAST/EXPRESS, así como las tarjetas de inscripción SENTRI.

En dicho sentido, en el caso de los menores de 15 años que lleguen desde Canadá por tierra o mar al país de Trump, es suficiente con mostrar un certificado de nacimiento original, una copia del mismo o una tarjeta de ciudadanía para evitar complicaciones.

¿Qué grupo de canadienses sí deberán presentar la visa para su ingreso?

Por otro lado, es bueno conocer que las autoridades estadounidenses señalaron que los ciudadanos canadienses que viajan a Estados Unidos en calidad de comerciantes de tratados, familiares o prometidos de residentes legales tendrán que obtener una visa para poder ingresar.

En tanto, resaltaron que, aquellos que realicen viajes cortos por vía aérea, también deberán presentar un pasaporte válido o una tarjeta NEXUS al momento de salir de Canadá.