Empleado acaba con la vida de presunto atacante en Walmart y esta es su situación tras incidente.

- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Pánico en Walmart: empleado asesina a apuñaladas a presunto atacante en tienda y esta es su actual situación tras incidente
Un empleado de Walmart, en EE. UU., no recibió cargos tras apuñalar a un posible atacante dentro de la tienda. ¿Qué más se sabe?
Recientemente, la policía de Horn Lake, en Mississippi, Estados Unidos, confirmó que un empleado de Walmart no recibió acusaciones ni enfrentará cargos tras apuñalar a una persona al interior de la tienda, el pasado 7 de septiembre. ¿Qué pasó y qué se sabe sobre él y el fallecido en la tienda minorista? AQUÍ todos los detalles.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: USCIS publica sorpresivo mensaje sobre el fraude de inmigración
Empleado acaba con la vida de atacante en Walmart y esta es su situación tras incidente
'Wtok', otros medios internacionales y las autoridades locales afirmaron que este hecho se registró en aquella ciudad de EE. UU., el último domingo. También se reveló que el incidente tuvo lugar en Walmart Supercenter, ubicado en Goodman Road, poco después de las 10:30 p.m.
Asimismo, se reportó que, un hombre de 27 años, identificado como Ledarius Clayton, fue hallado con una herida de puñalada en el interior del establecimiento estadounidense. Si bien, esa persona fue trasladado de inmediato a urgencia a un hospital cercano; no obstante, falleció horas después.
Por su parte, la policía de Horn Lake, expresó que el suceso se desencadenó luego que, aparentemente, Clayton amenazó al trabajador, quien actuó en defensa propia. Las imágenes de las cámaras de seguridad evidenciaron a Clayton ingresando a la tienda y dirigiéndose directamente hacia el empleado.
Cabe precisar que, hasta el cierre de la nota, no se han presentado cargos contra el empleado ni confirmado alguna acusación, ya que la investigación se remitirá a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de DeSoto para evaluar la justificación de este acto.
¿Walmart seguirá abriendo las puertas de su local en Mississippi?
Por otro lado, Walmart decidió expresar su total disposición a colaborar con las autoridades durante el proceso de investigación tras el impensado caso, del cual no se conoce más información.
En ese sentido, la empresa internacional ha reabierto sus puertas a las 10 a. m. del lunes, a favor de sus clientes.
- 1
Confirman la mejor noticia para trabajadores inmigrantes en EE. UU.: Greg Abbott apoya a estas profesiones populares entre los latinos
- 2
Pánico en Walmart: empleado asesina a apuñaladas a presunto atacante en tienda y esta es su actual situación tras incidente
- 3
Estados Unidos lanza sitio web que asegura que el COVID-19 se originó en un laboratorio de China
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50