Empleado acaba con la vida de presunto atacante en Walmart y esta es su situación tras incidente.

Recientemente, la policía de Horn Lake, en Mississippi, Estados Unidos, confirmó que un empleado de Walmart no recibió acusaciones ni enfrentará cargos tras apuñalar a una persona al interior de la tienda, el pasado 7 de septiembre. ¿Qué pasó y qué se sabe sobre él y el fallecido en la tienda minorista? AQUÍ todos los detalles.

Empleado acaba con la vida de atacante en Walmart y esta es su situación tras incidente

'Wtok', otros medios internacionales y las autoridades locales afirmaron que este hecho se registró en aquella ciudad de EE. UU., el último domingo. También se reveló que el incidente tuvo lugar en Walmart Supercenter, ubicado en Goodman Road, poco después de las 10:30 p.m.

Asimismo, se reportó que, un hombre de 27 años, identificado como Ledarius Clayton, fue hallado con una herida de puñalada en el interior del establecimiento estadounidense. Si bien, esa persona fue trasladado de inmediato a urgencia a un hospital cercano; no obstante, falleció horas después.

Por su parte, la policía de Horn Lake, expresó que el suceso se desencadenó luego que, aparentemente, Clayton amenazó al trabajador, quien actuó en defensa propia. Las imágenes de las cámaras de seguridad evidenciaron a Clayton ingresando a la tienda y dirigiéndose directamente hacia el empleado.

Cabe precisar que, hasta el cierre de la nota, no se han presentado cargos contra el empleado ni confirmado alguna acusación, ya que la investigación se remitirá a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de DeSoto para evaluar la justificación de este acto.

¿Walmart seguirá abriendo las puertas de su local en Mississippi?

Por otro lado, Walmart decidió expresar su total disposición a colaborar con las autoridades durante el proceso de investigación tras el impensado caso, del cual no se conoce más información.

En ese sentido, la empresa internacional ha reabierto sus puertas a las 10 a. m. del lunes, a favor de sus clientes.