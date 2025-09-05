Recientemente, la policía de Anderson, en Estados Unidos, confirmó el arresto inmediato de un presunto delincuente sexual originario de Redding, el cual responde al nombre de Jackson Elliott Dalrymple. El individuo fue privado de su libertad tras ser sorprendido robando un par de zapatos en Walmart, donde también confesó poseer metanfetamina. AQUÍ todo sobre el caso y la situación del hombre.

Arrestan a delincuente tras robo de zapatos en Walmart y hallazgo de sustancias

'Krcrtv', otros medios internacionales y el Departamento de Policía de Anderson (APD) informaron que los agentes locales no dudaron en atender de manera rápida un reporte de robo en Walmart, ubicado en Rhonda Road, esto alrededor de las 11 a. m. de este viernes 5 de septiembre.

Jackson Elliott Dalrymple, el joven sospechoso de 28 años y residente de Redding, sin presentar resistencia, fue esposado y arrestado, mientras se dirigía a pie hacia Pleasant Hills Drive tras salir de dicho establecimiento.

Por su parte, las autoridades señalaron que Dalrymple portaba los zapatos que habían sido reportados como robados y reconoció tener metanfetamina en su poder. Una revisión de antecedentes reveló que se encuentra bajo libertad condicional activa de los CDC y figura como delincuente sexual registrado.

Cabe agregar que la posesión de metanfetamina, en su caso y con todo el historial que tiene en su contra, constituye un delito muy grave. Hasta el momento, no se reveló más cargos al respecto.

¿A dónde fue trasladado el joven de 28 años tras recientes acusaciones?

Es importante saber que Dalrymple fue trasladado a la cárcel del condado de Shasta, en EE. UU., donde enfrenta, por el momento, cargos por posesión de metanfetamina, hurto menor y violación de la libertad condicional.