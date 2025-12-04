Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre: Programación, horarios y canales de TV
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 5 de diciembre. Horarios y canales para ver en vivo los duelos.
El fútbol no se detiene hoy viernes 5 de diciembre. Tenemos partidos que promete cautivan a los amantes del 'Deportes rey'. Por la Bundesliga, un duelo entre dos equipos que quiere hacer historia en la temporada, además se realizará una nueva jornada en LaLiga.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Mainz vs. Borussia M'gladbach
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Real Oviedo vs. Mallorca
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Brest vs. Mónaco
|Disney Plus
|15:00
|Lille vs. Marsella
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Primeira Liga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Benfica vs. Sporting Club
|GOLTV y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Palestino vs. Huachipato
|MAX Chile y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Sporting San Jose vs. Saprissa
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Deportivo Cuenca vs. Delfín
|Canal del Fútbol y Zapping.
Partidos de hoy por Eredivisie (Países Bajos)
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Excelsior vs. Groningen
|Bet365
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90