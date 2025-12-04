0

Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre: Programación, horarios y canales de TV

Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 5 de diciembre. Horarios y canales para ver en vivo los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 5 de diciembre
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 5 de diciembre | FOTO: Composición Líbero
El fútbol no se detiene hoy viernes 5 de diciembre. Tenemos partidos que promete cautivan a los amantes del 'Deportes rey'. Por la Bundesliga, un duelo entre dos equipos que quiere hacer historia en la temporada, además se realizará una nueva jornada en LaLiga.

Conoce todos los detalles del sorteo para el Mundial 2026

PUEDES VER: Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: fecha, hora, bombos y dónde ver la ceremonia

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Mainz vs. Borussia M'gladbachDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Real Oviedo vs. MallorcaDSports y DGO

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
13:00Brest vs. MónacoDisney Plus
15:00Lille vs. MarsellaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Primeira Liga

HoraPartidoCanal
15:15Benfica vs. Sporting ClubGOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

HoraPartidoCanal
18:00Palestino vs. HuachipatoMAX Chile y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
20:00Sporting San Jose vs. Saprissa1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Deportivo Cuenca vs. DelfínCanal del Fútbol y Zapping.

Partidos de hoy por Eredivisie (Países Bajos)

HoraPartidoCanal
14:00Excelsior vs. GroningenBet365

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

