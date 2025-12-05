Grupo de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fixture de la 'Tri' para el torneo

El sorteo del Mundial 2026 se raealiza con éxito por la FIFA y uno de los representantes de Sudamérica será Ecuador, que participará por quinta vez en la fiesta máxima del fútbol. Repasa todos los detalles del elenco norteño, que tiene importantes expectativas en el campeonato a jugarse en Norteamérica.

Recordemos que el equipo Sebastián Beccacece cumplió una destacada campaña en las Eliminatorias Conmebol, donde se ubicó en el segundo lugar, esto pese a que comenzó en el proceso con menos 3 puntos.

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026

En breve se debe confirmar el Grupo de Ecuador tras el sorteo que se realiza en Kennedy Center de Washington DC, en Estados Unidos.

Partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Próximamente se debe confirmar el calendario de Ecuador.

Ecuador apunta a destacar en el Mundial 2026.

Formato del Mundial 2026

Son 12 grupos de cada cuatro equipos y los dos primeros avanzarán a dieciseisavos de final. Además, los ocho mejores terceros avanzarán de ronda.