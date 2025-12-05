0
Sorteo del Mundial 2026

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026: partidos, rivales y fixture de la 'Tri' para el torneo

Conoce todos los detalles sobre la participación de la selección de Ecuador en el Mundial 2026. Será la quinta vez que la 'Tri' estará en la fiesta máxima del fútbol.

Wilfredo Inostroza
Ecuador disputará su quinto Mundial en el Mundial 2026
Ecuador disputará su quinto Mundial en el Mundial 2026 | Foto: AFP
El sorteo del Mundial 2026 se raealiza con éxito por la FIFA y uno de los representantes de Sudamérica será Ecuador, que participará por quinta vez en la fiesta máxima del fútbol. Repasa todos los detalles del elenco norteño, que tiene importantes expectativas en el campeonato a jugarse en Norteamérica.

Recordemos que el equipo Sebastián Beccacece cumplió una destacada campaña en las Eliminatorias Conmebol, donde se ubicó en el segundo lugar, esto pese a que comenzó en el proceso con menos 3 puntos.

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026

En breve se debe confirmar el Grupo de Ecuador tras el sorteo que se realiza en Kennedy Center de Washington DC, en Estados Unidos.

Partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Próximamente se debe confirmar el calendario de Ecuador.

Ecuador apunta a destacar en el Mundial 2026.

Formato del Mundial 2026

Son 12 grupos de cada cuatro equipos y los dos primeros avanzarán a dieciseisavos de final. Además, los ocho mejores terceros avanzarán de ronda.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster.

