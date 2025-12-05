Grupo de Argentina en Mundial 2026: fixture, partidos y calendario

La selección argentina ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. Los actuales 'Campeones del Mundo' quieren repetir el plato y lograr su cuarta estrella. Además, Lionel Messi se despide de la máxima fiesta del fútbol.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

Grupo 1. Argentina 2. 3. 4.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones. Esta Copa del Mundo, por primera vez en la historia, contará con 48 selecciones, por lo que el formato cambió y serán 12 grupos conformados por cuatro países.

Los mejores ocho terceros accederán a los 16avos de final del Mundial. Las semifinales se disputarán 8 partidos.

La gran final del Mundial 2026 se realizará el 19 de julio en New Jersey, Estados Unidos. Las ciudades que albergarán los duelos de la Copa del Mundo son: Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, la bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York, Seattle, Toronto y Vancouver.

Lionel Messi habló sobre el Mundial 2026

Lionel Messi indicó que no se siente fijo en el Mundial 2026, tratará de aprovechar al máximo la pretemporada que realizará con Inter Miami para ganarse su lugar en la máxima cita futbolística.

"Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. A mí personalmente me va a ayudar muchísimo. Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien", expresó el astro argentino en ESPN.

El 10 confesó que tiene una buena relación con Scaloni y su deseo es estar en la nómina de Argentina que estará en el Mundial, en el caso de no quedar en la lista de convocados, apoyará a su selección desde la tribuna.

"Siempre me dice que le gustaría que esté, desde el lugar que me toque. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo. Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial", puntualizó.