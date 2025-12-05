Grupo de México en el Mundial 2026: rivales, fixture, partidos, cuándo juega y horarios

La selección de México ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en continente norteamericano. El elenco del 'Tri' ahora tiene las próximas fechas FIFA para potenciar a su equipo, sabiendo que tendrá unos contrincantes de alto nivel para avanzar a las fases eliminatorias. Conoce todos los detalles para la escuadra que tendrá el privilegio de inaugurar el máximo torneo de selecciones en el planeta.

Grupo de México en el Mundial 2026

Así quedó conformado el Grupo A de México con miras a la fase de grupos del Mundial 2026:

GRUPO A México

Fixture de México en el Mundial 2026: Grupo A

Estos son los partidos que tendrá México en el Mundial 2026 que se disputará en el continente norteamericano:

México vs. Por confirmar

México vs. Por confirmar

México vs. Por confirmar

¿Cuándo juega México el Mundial 2026?

Estas son las fechas programadas por la FIFA para los partidos de México en el Mundial 2026. Revisa al detalle los días y anótalos en el calendario:

México vs. Por confirmar | Estadio Azteca | 11 de junio

México vs. Por confirmar | Estadio Akron | 18 de junio

México vs. Por confirmar | Estadio Azteca | 24 de junio

Hora de los partidos de México en el Mundial 2026

De momento, la FIFA no ha confirmado al 100% los horarios de cada uno de los partidos de México, así como de las demás selecciones que competirán en la Copa del Mundo 2026. Se espera que en las próximas semanas se defina la agenda completa para el gusto de los aficionados.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El magno certamen de la FIFA inicia a partir del próximo jueves 11 de junio del 2026. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México con la escuadra del 'Tri' como protagonista ante rival por confirmar.