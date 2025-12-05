0
Sorteo del Mundial 2026

Grupo de México en el Mundial 2026: rivales, fixture, partidos, cuándo juega y horarios

FIFA llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y así quedó el Grupo A de la selección de México con miras al magno certamen del fútbol.

Diego Medina
Selección mexicana afrontará el Mundial 2026.
La selección de México ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en continente norteamericano. El elenco del 'Tri' ahora tiene las próximas fechas FIFA para potenciar a su equipo, sabiendo que tendrá unos contrincantes de alto nivel para avanzar a las fases eliminatorias. Conoce todos los detalles para la escuadra que tendrá el privilegio de inaugurar el máximo torneo de selecciones en el planeta.

Sorteo del Mundial 2026 por la FIFA.

PUEDES VER: ¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026, dónde ver y en qué canal lo pasan?

Grupo de México en el Mundial 2026

Así quedó conformado el Grupo A de México con miras a la fase de grupos del Mundial 2026:

GRUPO A
México

Fixture de México en el Mundial 2026: Grupo A

Estos son los partidos que tendrá México en el Mundial 2026 que se disputará en el continente norteamericano:

  • México vs. Por confirmar
  • México vs. Por confirmar
  • México vs. Por confirmar

¿Cuándo juega México el Mundial 2026?

Estas son las fechas programadas por la FIFA para los partidos de México en el Mundial 2026. Revisa al detalle los días y anótalos en el calendario:

  • México vs. Por confirmar | Estadio Azteca | 11 de junio
  • México vs. Por confirmar | Estadio Akron | 18 de junio
  • México vs. Por confirmar | Estadio Azteca | 24 de junio

Hora de los partidos de México en el Mundial 2026

De momento, la FIFA no ha confirmado al 100% los horarios de cada uno de los partidos de México, así como de las demás selecciones que competirán en la Copa del Mundo 2026. Se espera que en las próximas semanas se defina la agenda completa para el gusto de los aficionados.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El magno certamen de la FIFA inicia a partir del próximo jueves 11 de junio del 2026. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México con la escuadra del 'Tri' como protagonista ante rival por confirmar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

