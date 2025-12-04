Lo último: Alianza Lima lanzó oferta para contratar a pieza clave de Universitario

Este mercado de pases en Universitario no es tranquilo. Aún no se definió la continuidad de Jorge Fossati (tiene contrato, pero busca firmar otro acuerdo contractual) y además, una pieza clave del equipo aún no llega a un consenso para renovar.

Alianza Lima quiere a Jairo Vélez

Kevin Pacheco, periodista de RPP, informó que Alianza Lima quiere dar el golpe en el mercado de pases concretando el fichaje de Jairo Vélez. El cuadro blanquiazul presentó una oferta con César Vallejo para pagar la cláusula.

Jairo Vélez aún no llega a un acuerdo con Universitario

En PBO Campeonísimo, Gustavo Peralta informó que si bien hay un acuerdo entre César Vallejo y Universitario para comprar el pase de Jairo Vélez, las conversaciones aún no finalizan porque no hay consenso entre los cremas y el volante.

"La situación de Jairo Vélez en Universitario de Deportes se encuentra complicada. Desde el cuadro crema confirman que existe un convenio por el monto de liberación con César Vallejo, club dueño del pase del volante; sin embargo, el contrato con el jugador es lo más importante y, en ese punto, todavía no hay acuerdo", explicó el comunicador en X.

Luego, Peralta agregó que desde Universitario seguirán trabajando para que las conversaciones con el jugador de 30 años puedan llegar a un buen puerto. Los consideran un elemento importante para la campaña 2026.

"En la 'U' señalan que seguirán intentando retener a Jairo Vélez. 'Siempre habrá una posibilidad de arreglar con él', agregan", indicó el periodista en el programa televisivo.

Sporting Cristal puede buscar el fichaje de Jairo Vélez

En PBO Campeonísimo, Gustavo Peralta indicó que una fuente le informó que Sporting Cristal mira con buenos ojos incorporar a Jairo Vélez. La noticia desató el debate entre los panelistas.

"Una buena fuente dice que Sporting Cristal puede ir por Jairo Vélez", señaló Peralta. A lo que Navarro respondió: "Lo que necesita Cristal es gente de buen juego".