Delantero valorizado en 400 mil dólares reveló si Universitario le envió una oferta: “Interés…”

Universitario de Deportes es uno de los clubes peruanos que busca reforzarse la próxima temporada de la Liga 1 con el fin de alcanzar el tetracampeonato. Es por eso que uno de los puestos en los que están enfocados es la zona delantera tras la salida de Diego Churín. Un futbolista que estuvo sondeado en el club crema y que actualmente vale 400 mil dólares salió al frente para hablar si lo están buscando con oferta incluida: Estamos hablando de Facundo Callejo.

Facundo Callejo reveló si Universitario le envió una oferta formal

A través de una entrevista con el periodista Sandro Ignacio en su podcast, Callejo fue consultado sobre diversos temas que lo rodean, incluyendo Cusco FC, su posible llegada a Cristal y/o Universitario para la próxima temporada.

Ante la pregunta de si el club liderado por Jorge Fossati le envió una oferta formal para formar parte del equipo tricampeón, el delantero del cuadro incaico manifestó que todavía no lo ha hecho.

"Respecto a Cristal o la 'U', conmigo no se ha comunicado nadie y no creo que lo hagan ahora que estamos en el campeonato. Son clubes muy grandes que imponen respeto. Entiendo que si hubiera algún interés, sería a mediados de mes o a fines de diciembre, ya que son clubes bien gestionados", confesó.

De esta forma, Facundo Callejo confesó que no ha recibido oferta formal por Universitario de Deportes y tampoco de Sporting Cristal. No obstante, cree que si hubiese algún interés por parte de los clubes hacia él, lo más apropiado será cuando se acabe totalmente el torneo, a finales de diciembre.

Facundo Callejo seguirá como futbolista de Cusco FC

Por otro lado, habló de su situación contractual con Cusco FC, dejando en claro que todavía tiene contrato hasta el 2027, por lo que si algún equipo de los 3 grandes desea ficharlo, deberá pagar un monto para cubrir su cláusula de salida.

"Mi situación, creo que la saben todos. Tengo extensión de contrato hasta el 2027 y de los rumores no puedo decir nada porque no dejan de ser rumores. El día que sea algo concreto, lo analizaremos. Hoy por hoy estoy enfocado aquí. Sabemos que Cusco FC no ha ingresado a una Libertadores antes, pero sí como Real Garcilaso. Son cosas lindas que están pasando", concluyó.