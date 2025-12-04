Universitario tomó rotunda postura ante exigencias de Jorge Fossati para renovar: "Ha decidido..."

Universitario de Deportes cerró una temporada de ensueño donde se consagró como el tricampeón nacional e hizo un aceptable papel en la Copa Libertadores. Los cremas ahora buscan definir el armado del equipo con fichar y asegurar la continuidad de Jorge Fossati para conseguir el 'tetra' de la Liga 1 Perú. En esa línea, el club tomó una rotunda postura tras conocerse las exigencias del técnico.

Universitario tomó rotunda postura ante exigencias de Jorge Fossati

Durante el programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta reveló que la directiva de Universitario ya tomó una postura firme frente a las exigencias de Jorge Fossati. Según indicó, en la ‘U’ no están dispuestos a ceder ante las presiones del entrenador ni a realizar un gasto desproporcionado para asegurar su continuidad.

En esa línea, la institución merengue desea hacer respetar los montos económicos ya establecidos, aunque sí muestran apertura para renegociar los bonos por objetivos. No obstante, Peralta remarcó que las conversaciones se han tornado tensas en los últimos días, al punto de que el acuerdo preliminar que existía entre ambas partes quedó sin efecto.

Video: L1 MAX

"La 'U' ha decidido que no va a hacer locuras económicas, no van a aumentar más de lo que ya están en el contrato, que ya están las bases sentadas. Lo que si se puede mejorar son los premios por objetivos, eso si se puede mejorar para el 2026. Ya no hay un acuerdo, lo que se quiere es que se respete el contrato", mencionó el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que hay una disputa entre la directiva y Jorge Fossati por la decisiones deportivas en el armado del plantel. Además, hizo hincapié en el posible fichaje de Abel Hernández, delantero pedido por el 'Nonno',

"Jorge Fossati quiere tener decisiones deportiva y no solo se refiere jugadores, sino que es una serie de cosas que él quiere mejorar logísticamente. Pero, también está el tema de la predilección que Fossati tiene por un delantero: Abel Hernández. Hay que ver si está de acorde con la economía", añadió.

Jorge Fossati y su nueva condición para renovar con Universitario

Durante un dialogo con 'Exitosa Deportes', el representante de Fossati, Pablo Bentancourt, señaló que ya mantuvo reuniones con la directiva crema y aún no llegan a un acuerdo, ya que la idea del DT es poder tener mayor comunicación con la parte deportiva del club.

"Ya me reuní con Álvaro Barco. Hay que ajustar algunos temitas, no es tanto la parte económica, si no, otras mejoras. Jorge (Fossati) quiere tener más comunicación en la parte deportiva", expresó el agente del estratega.