Campeón con Universitario remece el mercado y firma por club histórico para pelear la Libertadores

Universitario de Deportes ha tenido en sus filas a varios jugadores de alto para pelear cada título nacional. Los cremas han ido variando nombres en su plantel que quedan en la memoria de ciertos aficionados. No obstante, el fútbol es cambiante y ahora uno de los integrantes que alzó el trofeo con los 'merengues' decidió estampar su firma con equipo rival que peleará la Copa Libertadores 2026.

Campeón con Universitario firmó por club que peleará la Copa Libertadores

Se trata de José Bolívar, defensa y lateral izquierdo de 25 años que pasó por Universitario de Deportes en las temporadas 2023 y 2024. De hecho, estuvo todo el año para el conocido 'Matutazo' que dio el inicio del tricampeonato para los cremas. Pese a que no tuvo la continuidad esperada, el jugador se mantuvo como alternativa para el 'Nonno'.

Para el 2024 y 2025, Bolívar no tuvo espacio en el equipo crema y terminó siendo cedido a elencos como Universidad César Vallejo y Atlético Grau. Ahora, tras finalizar contrato con la 'U', quedó libre para firmar por Cusco FC, elenco que peleará la Copa Libertadores 2026 y que se mantiene firme en la lucha de la Liga 1.

"Allin hamuy kachun mosoq wasiykiman José Bolívar. Bienvenido a tu nueva casa José Bolívar. Bolívar llega para sumar fuerza por la banda y defender nuestros colores con todo. ¡A dejar huella en la temporada dorada que estamos construyendo!", escribió Cusco FC en sus redes sociales.

José Bolívar, ex Universitario, firmó con Cusco FC por todo el 2026.

De esta manera, José Bolívar afronta un nuevo reto en su carrera profesional con la esperanza de ganarse un puesto en el once titular. El ex San Martín y Sport Boys espera acoplarse cuanto antes al esquema que pretende Rondelli, sabiendo que lo primordial es seguir en la lucha por los primeros lugares.

Valor de mercado de José Bolívar

Según el portal "Transfermarkt", José Bolívar tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 25 años de edad. El defensa y lateral izquierdo tuvo su mejor versión en la temporada 2023 con Universitario de Deportes, en el que registró una cifra de 550 mil euros.

José Bolívar fue campeón nacional con Universitario en el 2023. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.

¿En qué clubes jugó José Bolívar?