Desde Argentina revelan que Universitario busca firmar a delantero de más de un millón: "Interés"

Universitario apunta a mejorar su zaga ofensiva para el 2026 y desde tierras argentinas revelan que los cremas pretenden a un delantero cuyo valor supera el millón de dólares.

Angel Curo
Desde Argentina revelan que Universitario busca firmar a delantero de más de un millón
Desde Argentina revelan que Universitario busca firmar a delantero de más de un millón | Composición: Líbero
Universitario de Deportes apunta a lograr el tetracampeonato de la Liga 1 y realizar una gran campaña en la Copa Libertadores. Por ello, la directiva ya se encuentra activa en el mercado de fichajes buscando incorporaciones de jerarquía. En esa línea, desde Argentina informaron que el cuadro crema está interesado en un reconocido delantero con una cotización millonaria.

Jairo Vélez no seguirá en Universitario para 2026 tras no renovar contrato

PUEDES VER: Jairo Vélez no seguirá en Universitario para 2026 tras no renovar contrato: "Se despidió"

Universitario busca firmar a delantero de más de un millón

El cuadro merengue sabe de la necesidad de reforzarse con un delantero de nivel que pueda disputarle el titularato a Álex Valera, de quien han dependido de sus goles a los largo de la temporada. Con ese objetivo en mente, se reveló que la directiva de Universitario ha mostrado interés en contratar al delantero José Neris.

Neris es un delantero uruguayo que actualmente está cedido en el Montevideo City por parte Colón de Argentina. En esa línea, el periodista argentino Nahuel Ferreira informó que la 'U' ha mostrado su interés de firmarlo para el 2026; no obstante, la operación se complica económicamente, ya que el cuadro argentino pretende obtener más de un millón de dólares por su pase.

José Neris, Universitario

José Neris es pretendido por Universitario para reforzar su ofensiva.

"Hay un interés de Universitario por el delantero uruguayo José Neris, pero es difícil desde lo económico. Colon antes de cederlo al Montevideo City Torque, le extendió su contrato para que no quede en libertad de acción, ahora pretende cerca de 1 millón de dólares por el 65 % del pase", reveló el periodista en su cuenta de 'X'.

De esta manera, la realidad es que es poco probable que Universitario desembolse esa suma para el uruguayo de 25 años se vista de crema para el 2026, sobre todo considerando que no suelen gastar grandes sumas.

José Neris y sus números en este 2025

José Neris ha tenido una temporada destacada, siendo considerado uno de los mejores jugadores del Montevideo y una de sus principales cartas de gol. En este 2025, el atacante logró tener una destacada regularidad jugado 34 partidos, donde marcó 16 goles y brindó 2 asistencias.

De esta forma, el futbolista de 25 años logró concretar su mejor temporada en toda su carrera y apunta a seguir en ese ritmo para los siguientes años, considerando su gran proyección.

José Neris: ¿En qué clubes ha jugado?

  • River Plate (Uruguay)
  • Albion FC (Uruguay)
  • Colón (Argentina)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Montevideo City (Uruguay)

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

