Universitario presentará nueva camiseta para 2026: fecha de lanzamiento, precios y dónde comprar

Universitario de Deportes terminó la temporada consagrado como el tricampeón nacional. Los cremas quieren seguir haciendo historia en el torneo local y van en busca del tetracampeonato de la Liga 1 Perú. De cara a la temporada 2026, la 'U' utilizará una nueva indumentaria. Conoce aquí cuándo es la fecha de lanzamiento, el costo y dónde adquirirla.

El cuadro comandado por Jorge Fossati sabe de la importancia que tienen los hinchas en cada uno de sus objetivos y en especial en la sanidad del club. Por ello, han decidido no demorarse y ya se alistan para la presentación de su nueva 'mica'.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de la camiseta de Universitario 2026?

De acuerdo a la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, está previsto que las tiendas de Marathon, marca encargada de vestir a los cremas, pongan a la venta la nueva camiseta de Universitario a partir del 10 de diciembre.

De esta manera, los hinchas merengues podrán adquirir la indumentaria oficial en plena temporada navideña y alistarse de la mejor manera para el inicio de la próxima campaña rumbo al 'tetra', por lo que se espera una alta demanda.

"Este miércoles 10 de diciembre, Marathon sacan a la venta la camiseta oficial de la 'U' para el 2026. Me han contado que está linda", mencionó el citado comunicador en el programa 'Hablemos de MAX'.

¿Dónde comprar la camiseta de Universitario 2026?

La nueva camiseta de Universitario para afrontar la Liga 1 2026 estará disponible mediante las tiendas físicas de Marathon a nivel nacional. De igual manera, para los que deseen adquirir la nueva 'mica' crema de forma online también se podrá comprar mediante el sitio web de la marca con tarjeta de crédito o débito.

Universitario anunció preventa de su camiseta para socios

Mediante sus redes sociales, Universitario anunció que los Socios Cremas o Adherentes podrán participar de la preventa exclusiva de la nueva camiseta para el 2026. Esta preventa dará inicio desde este jueves 4 de diciembre a las 11:59 p.m. (hora peruana).

Universitario anunció la preventa de su camiseta 2026.

¿Cuánto está la camiseta de Universitario 2026?

De acuerdo a lo informado por la web oficial de Marathon, la camiseta de Universitario edición 2026 tendrá un costo de S/ 229 para edición de estadio. Sin embargo, si deseas la edición de jugador la cifra sube a los S/ 299. A continuación, te dejamos los precios detallados para adquirir la nueva piel de los cremas: